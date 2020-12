In höchster Eile: EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Londoner St.-Pancras-Bahnhof auf dem Rückweg nach Brüssel, wo er am Montag den eher deprimierenden Stand der Verhandlungen darlegte.

Von Björn Finke und Alexander Mühlauer, Brüssel/London

Am Montagmorgen war Michel Barnier in Eile. Gegen halb acht stand der Brexit-Chefverhandler im Brüsseler Ratsgebäude den EU-Botschaftern der 27 Mitgliedstaaten Rede und Antwort. Um neun Uhr unterrichte er dann das zuständige Gremium des Europaparlaments über den Stand der Dinge. Viel Zeit hatte der Franzose allerdings nicht, sich mit den Abgeordneten auszutauschen. Er musste kurz darauf weiter, um mit seinem britischen Gegenüber Lord David Frost zu verhandeln. Die beiden Unterhändler sollten an diesem Montag einen letzten Versuch unternehmen, einen Durchbruch im Brexit-Streit zu erzielen. Doch am frühen Morgen sah es nicht danach aus.

Das Telefonat zwischen von der Leyen und Johnson könnte die Entscheidung bringen

Während weiter verhandelt wurde, fasste der irische Außenminister Simon Coveney den Auftritt Barniers so zusammen: "Die Nachrichten sind sehr pessimistisch." Der EU-Chefverhandler habe "sehr niedergeschlagen" gewirkt, aber im Laufe des Tages müssten unbedingt Fortschritte erreicht werden. "Es ist noch etwas Zeit", sagte Coveney. Und spielte damit auf den Showdown an, der bereits für den frühen Abend geplant war: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson hatten sich um 17 Uhr Brüsseler Zeit für ein Telefonat verabredet (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe). Danach sollte an diesem Montag feststehen, ob ein Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU möglich ist.

Doch bis dahin war, vom morgendlichen Standpunkt Coveneys aus betrachtet, noch etwas Zeit. Und so machten, wie schon in den vergangenen Tagen, allerlei Gerüchte und Spekulationen die Runde. Bereits in der Nacht zuvor hatte etwa eine britische Zeitung mit Verweis auf EU-Quellen über einen Durchbruch beim Streitthema Fischerei berichtet. In London wurde dies umgehend zurückgewiesen. Und auch Barnier konnte am Montagmorgen nur Ernüchterndes berichten. Bei den altbekannten Streitpunkten gebe es weiter tiefe Gräben, sagte er nach Angaben von Teilnehmern der Briefings. Kein Wunder also, dass ein EU-Diplomat die Lage so einschätzte: "Es kann noch in beide Richtungen gehen."

Wer wo künftig Fisch fangen darf - das ist einer der am meisten umkämpften Punkte

Umstritten waren bis zuletzt die Fangquoten für EU-Fischer in britischen Gewässern, Vorgaben für fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen in Großbritannien und in der EU sowie die Frage, wie Streitfälle geschlichtet und Strafen verhängt werden sollen. Barnier sagte Teilnehmern zufolge in einem Briefing am Morgen, bei den Fangquoten seien beide Seiten "sehr, sehr weit" von einer Einigung entfernt, und auch bei den anderen beiden Streitpunkten blieben teils große Differenzen.

Bereits vor dem Wochenende hatte es in London und Brüssel geheißen, dass Montagabend wohl die Deadline für die Gespräche sei, aber in der Geschichte der Brexit-Verhandlungen wurden ständig Fristen und Ultimaten gebrochen. Ein Europaabgeordneter sagte nach dem Rapport von Barnier, sein Gefühl sei, dass die Gespräche bis Mittwoch oder Donnerstag laufen würden.

Wird erst am Donnerstag klar, ob alle Anstrengungen hoffnungslos sind?

Am Donnerstagnachmittag kommen die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem lange geplanten Gipfel in Brüssel zusammen, könnten dort über den Stand der Verhandlungen sprechen - und den Weg für einen Abschluss frei machen. Oder die Debatte ergibt, dass die Anstrengungen hoffnungslos sind. Dann könnte der Gipfel den Startschuss dafür geben, die Vorbereitungen für einen harten Bruch zum Jahreswechsel zu intensivieren. Gibt es nämlich im Dezember keine Einigung auf einen Handelsvertrag, werden von Januar an Zölle und Zollkontrollen eingeführt.

Dass bislang der Montag als letzte Frist für eine Einigung genannt wurde, liegt vor allem an Johnson: Der Premierminister wollte am Montagabend das umstrittene Binnenmarktgesetz erneut ins Unterhaus einbringen. Damit könnte die britische Regierung Teile des bereits gültigen Austrittsvertrags aushebeln, sprich: internationales Recht brechen. Das Oberhaus hatte deshalb zuletzt die umstrittenen Klauseln aus dem Gesetz genommen, aber in Downing Street zeigte man sich vor dem Telefonat zwischen Johnson und von der Leyen fest entschlossen, dies wieder rückgängig zu machen.

In London ist die nächste Eskalationsstufe schon geplant: Das Finanzgesetz, das gegen den Austrittsvertrag verstoßen würde

Für diesen Dienstag hat der Premier bereits die nächste Eskalationsstufe im Brexit-Streit geplant: Nach dem Binnenmarktgesetz soll das sogenannte Finanzgesetz (finance bill, auch bekannt als taxation bill) vorgelegt werden. Auch dieses würde gegen den Austrittsvertrag verstoßen. Die Briten wollen damit Bestimmungen für den Warenhandel zwischen Großbritannien und Nordirland einseitig verändern können. Johnson sieht darin ein dringend nötiges Sicherheitsnetz, damit der Binnenmarkt des Vereinigten Königreichs weiter gewahrt bleibt. Der intendierte Rechtsbruch wäre allerdings hinfällig, sobald es ein Freihandelsabkommen zwischen Brüssel und London geben würde. Johnson könnte dann die umstrittenen Klauseln aus den Gesetzentwürfen entfernen.

Am Montagnachmittag gab es wenig Gewissheiten, wie es im Brexit-Streit weitergeht. Fest stand nur: Keine der beiden Seiten wollte vorzeitig den Verhandlungstisch verlassen. Weder in Brüssel noch in London will man schuld daran sein, dass die Gespräche platzen. Und so erklärte ein Sprecher von Premier Johnson vor dem Telefonat mit von der Leyen: "Die Zeit wird knapp, und wir sind in der Endphase. Aber wir sind zu Verhandlungen bereit, solange wir Zeit haben, und solange wir glauben, dass eine Einigung möglich ist." Sollte das nicht der Fall sein, werde Großbritannien künftig unter den Regeln der Welthandelsorganisation WTO mit der EU Handel treiben.

Wie schon am Vormittag kam auch am Nachmittag die letzte Aufforderung, sich noch einmal zusammenzureißen, aus Dublin. Der irische Regierungschef Micheál Martin forderte alle Seiten zu einer Lösung auf, denn: "Es wäre ein schwerwiegendes Versagen, wenn wir keinen Deal erreichen."