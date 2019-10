Großbritannien soll nach Angaben aus Diplomatenkreisen bis zum 31. Januar Zeit für einen Austritt aus der Europäischen Union erhalten. Darauf wollen sich die verbleibenden 27 EU-Mitgliedsstaaten offenbar am Montag verständigen. Ihre Vertreter sollen sich am Vormittag in Brüssel treffen, um eine Einigung über die Verlängerung zu erzielen. Frankreich hatte zuvor Bedenken gegen eine Fristverlängerung bis ins nächste Jahr hinein angemeldet.

Sollte das britische Parlament den Austrittsvertrag mit der EU ratifizieren, soll demnach allerdings ein früherer Austritt zum dann nächsten Monatsersten möglich sein. Ein Dokument zur Vorbereitung der Freigabe dieser sogenannten Flextension zirkuliert bereits unter den Mitgliedsstaaten, berichtet The Guardian. Frankreichs Vorschlag einer Fristverlängerung nur bis zum 15. November ist demnach nicht Teil des Dokuments.

Gegenwärtig muss Großbritannien die EU am 31. Oktober ohne Abkommen verlassen. Premierminister Boris Johnson war deshalb vom britischen Parlament gezwungen worden, eine Verlängerung der Austrittsfrist um drei Monate zu beantragen.

Johnson will am Montag über eine Neuwahl am 12. Dezember entscheiden lassen. Die Abgeordneten sollen am Nachmittag nach einer Debatte im Unterhaus abstimmen. Um eine Neuwahl durchzubekommen, braucht Johnson eine Zwei-Drittel-Mehrheit - dazu benötigt er die Hilfe der größten Oppositionspartei Labour. Deren Chef Jeremy Corbyn hatte deutlich gemacht, seine Partei werde einer Neuwahl nicht im Wege stehen, sobald ein No-Deal-Brexit vom Tisch sei. Er will die Entscheidung in Brüssel über die Verlängerung der Brexit-Frist abwarten.