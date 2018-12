4. Dezember 2018, 17:41 Uhr Brexit Der Souverän begehrt auf

Schöne Bescherung: Theresa May in der Downing Street in London

Wenige Tage vor der Entscheidung des britischen Parlaments über den Brexit-Vertrag hat die Regierung von Theresa May eine große Zahl von Abgeordneten verärgert.

May wollte ihre Zusage, ein juristisches Gutachten zum Brexit-Vertrag in voller Länge zu veröffentlichen, wieder rückgängig machen.

Dagegen begehren die Abgeordneten nun auf - und sorgen so für eine Sternstunde der Demokratie.

Von Cathrin Kahlweit , London

Der britische Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox hatte am Montag sein Bestes gegeben, hatte seine sonore Stimme im Parlament eingesetzt, hatte ausgiebig seine schauspielerischen Fähigkeiten genutzt und versucht, die Abgeordneten mit Charme und Expertise zu bezirzen - allein: Es reichte nicht.

Cox hatte die Parlamentarier im Auftrag der Regierung allgemein informieren sollen, welche Fallstricke, Auswirkungen und Folgen seine Juristen im EU-Austrittsvertrag versteckt sehen, über den in Westminster am kommenden Dienstag abgestimmt werden soll. Aber die Abgeordneten wollten mehr.

Denn das Unterhaus, dem Cox gegenüberstand, hatte bereits am 13. November darüber abgestimmt, dass man das ganze Gutachten sehen wolle, das der oberste Jurist des Landes der Regierung vorgelegt hatte - keine Zusammenfassung, keinen Kurzvortrag. Die Regierung von Theresa May wiederum war an jenem 13. November so sicher gewesen, dass die Abgeordneten für diesen Antrag stimmen würden, dass sie keine Gegenwehr geleistet hatte.

Im Raum steht der Vorwurf der "Missachtung des Parlaments"

Die leistete sie nachträglich. Nun aber mochte sie die Expertise doch nicht mehr veröffentlichen, berief sich dabei auf "Sicherheitsfragen" und das nationale Interesse, forderte die Übertragung der Frage an einen Fachausschuss - und erregte damit den Zorn der Oppositionsparteien Labour, Grüne und Liberaldemokraten, der schottischen SNP und der walisischen Plaid Cymru sowie, als sechster Gruppe im Bunde, vom politischen Partner, der nordirischen DUP. Sie alle beschlossen daher Montagnacht, die Regierung zu bestrafen und am Dienstag darüber abzustimmen, ob sich die Regierung der "Missachtung des Parlaments" (to hold in contempt) schuldig gemacht habe.

Dieser Beschluss kam für May und ihr Kabinett zur Unzeit: Nicht nur hatte sie eigentlich am Dienstag, zum Auftakt eines fünftägigen Debattenmarathons über den Brexit-Vertrag, gleich zu Beginn eine feurige Rede halten wollen. Sondern die Nation konnte auch dabei zusehen, wie sich die Parlamentarier reihenweise in Rage über ihre Regierung redeten.

Brexit-Schattenminister Keir Starmer von der Labour-Partei führte noch sachlich aus, dass die Regierung sich nicht an die Vorgaben der Legislative gehalten habe und dies als "Verachtung" (contempt) bezeichnet werden müsse. Der DUP-Abgeordnete Peter Grant dagegen, dessen Partei May bisher als Mehrheitsbeschafferin stützte, aber bereits ein Nein zum Brexit-Vertrag angekündigt hat, ging sehr viel weiter. Er warf dem Kabinett vor, es habe sich über den Willen des Volkes hinweggesetzt, der im Parlament gespiegelt werde - und sich damit einen "Schritt weg von der Demokratie hin zur Diktatur" bewegt.

Juristisch geschulte Debattenredner schlugen vor, die Regierung zwar zu ermahnen, diese Ermahnung aber doch lieber dem "Komitee für Privilegien" zu überlassen. Andere forderten hingegen, scheinbar altmodische und seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr genutzte Rechte wie die Abmahnung der Regierung wegen Missachtung des Parlaments seien im 21. Jahrhundert unbedingt anzuwenden - schließlich sei es die Regierung, die dem Parlament zu dienen habe, und nicht umgekehrt. Und so, wie die Regierung die Abgeordneten nicht daran hindern dürfe, ihrer Arbeit nachzugehen, so müsse sie auch Papiere aushändigen, wenn sie dazu aufgefordert werde.

Was zunehmend klang wie der Streit um des Kaisers Bart, war allerdings eine faszinierende Lehrstunde in Demokratie: Hier vergewisserte sich ein Parlament seiner Rechte und Pflichten im Angesicht einer historischen Entscheidung, in der die Mehrheit des Unterhauses nicht so will wie die Regierung.

Der Streit wurde zudem zu einer Machtprobe mit Abwesenden, war doch demonstrativ kaum ein Kabinettsmitglied im hohen Haus. Die Debatte währte mehr als drei Stunden und war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Die Abgeordneten wussten zu diesem Zeitpunkt aber schon, dass sie bis in die tiefe Nacht weiter über den Brexit würden reden müssen. So wie an diesem Mittwoch, und am Donnerstag. Und am kommenden Montag, und am Dienstag. Und mancher wünschte sich wohl, das alles wäre ein Albtraum, der bald endet.