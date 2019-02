27. Februar 2019, 14:00 Uhr EU-Ausstieg Das Unterhaus debattiert den Brexit

Das britische Parlament stimmt heute über mehrere Anträge ab, die den Brexit-Kurs von Theresa May beeinflussen könnten. Die Debatte im Live-Stream.

Premierministerin Theresa May antwortet zunächst wieder auf Fragen, dann werden voraussichtlich mehrere Anträge von einzelnen Abgeordneten besprochen. Zwölf Änderungsanträge wurden eingebracht. Über welche abgestimmt werden entscheidet Parlamentspräsident John Bercow. Eine Abstimmung soll am frühen Abend erfolgen.

Druck machen unter anderem mehrere Dutzend Konservative, die gedroht haben, für eine Verzögerung des Brexit zu stimmen, falls May einen No-Deal-Brexit nicht ausschließt. Die Premierministerin machte der Gruppe bereits ein Zugeständnis. Sie verkündete, dass sie das Parlament über eine mögliche Verschiebung der Brexit-Frist abstimmen lassen will, falls es keine andere Lösung findet. Das verärgert wiederum die Brexit-Hardliner, die eine Verschiebung als Verrat am Referendum sehen.

Die Labour-Partei fordert ein zweites Referendum. Nach langem Zögern legte sich die Oppositionspartei auf diese Forderung fest. Seine Partei werde einen entsprechenden Antrag entweder selbst vorlegen oder mittragen, sagte Labourchef Jeremy Corbyn. Er könnte bei der Abstimmung heute unter Druck geraten, seine Ankündigung umzusetzen.

Ende März läuft die zweijährige Frist ab, innerhalb derer sich Großbritannien und die EU auf ein Ausstiegsabkommen einigen können. Die EU hatte May aber bereits in Aussicht gestellt, die Frist zu verlängern, falls es sonst zu einem No-Deal-Brexit kommt. Auch Kanzlerin Angela Merkel sagte: "Wenn Großbritannien mehr Zeit braucht, dann werden wir uns dem natürlich nicht verweigern."