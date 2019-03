Boris Johnson

Theresa May zeigt sich bereit, zurückzutreten - sollte sie doch noch eine Mehrheit für ihren umstrittenen Brexit-Deal bekommen. Doch wer könnte dann Tory-Chef und Premierminister werden? In Großbritannien werden eine ganze Reihe möglicher Kandidaten genannt.

Im Kampf um den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs stand der frühere Londoner Bürgermeister Boris Johnson vor dem Referendum 2016 an vorderster Front. Doch als es darum ging, dem damaligen Tory-Chef und Premier David Cameron nachzufolgen und den Brexit tatsächlich umzusetzen, kniff Polit-Raubein Johnson. Stattdessen machte er Theresa May als Abgeordneter und zwischenzeitlich auch als Außenminister das Leben schwer. Nachdem er den von ihr ausgehandelten EU-Austrittsplan monatelang bekämpfte, zeigt er sich nun bereit, ihm doch zuzustimmen - wenn May geht. Am Mittwoch lag ein Lächeln auf seinem Gesicht.