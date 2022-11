In London hat eine Debatte begonnen, die für Rishi Sunak gefährlich werden kann: Will der neue Premierminister den Brexit aufweichen und sich der EU annähern?

Von Alexander Mühlauer, London

Es war ein wenig ruhig geworden um Nigel Farage, aber jetzt ist er wieder da. Er droht den Tories auf Twitter. Er wütet im Fernsehen gegen die "Remainer-Regierung". Und er liebäugelt in der Boulevardpresse damit, wieder selbst in die Politik einzusteigen. Ob Farage tatsächlich ein Comeback plant, kann nur er beantworten, aber fest steht: Der Mann, der die Tories einst mit seiner Brexit Party vor sich hertrieb, wird so schnell keine Ruhe geben.