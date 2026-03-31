Am 23. Juni 2016 veränderte eine knappe Mehrheit der 33,5 Millionen Briten, die zum Wählen gingen, die Zukunft ihres Landes – und die Europas. 52 Prozent stimmten vor zehn Jahren für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Boris Johnson gewann danach Wahlen mit dem Slogan „Get Brexit Done“. Aus heutiger Sicht klingt das wie Hohn. Get Brexit Done, den Brexit abhaken? Das ist, wie man inzwischen weiß, unmöglich.