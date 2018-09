30. September 2018, 09:25 Uhr Brexit-Schlagabtausch vor Parteitag May wirft Gegnern "politische Spielchen" vor

Am Vorabend des Parteitags: Theresa May am Samstag bei ihrer Ankunft in Birmingham.

An diesem Sonntag beginnt in Birmingham der viertägige Parteitag der Konservativen Partei.

Theresa May steht erheblich unter Druck. Vor allem die Brexit-Hardliner um den früheren Außenminister Boris Johnson greifen die Premierministerin scharf an und werfen ihr vor, keine Vision für den Brexit entwickelt zu haben.

Doch auch von einem Pro-Europäer in der Partei kommt die Drohung einer "höflichen Rebellion".

Vor ihrem entscheidenden Parteitag zum Brexit ist die Konservative Partei der britischen Premierministerin Theresa May tief gespalten über den Weg des Landes aus der Europäischen Union. In einem Interview mit der Sunday Times warf May den Kritikern des von ihr vorgelegten Chequers-Plans für den Brexit vor, sie spielten "politische Spielchen" mit der Zukunft Großbritanniens und schadeten den Interessen des Landes. May sagte, ihr Plan sei der einzig praktikable.

Die Premierministerin steht vor dem Parteitag der Tories unter massivem Druck. Vom Verlauf des Parteitags könnte ihr politisches Schicksal abhängen. Sie selbst betonte, sie habe einen langfristigen Job zu erledigen.

Massiven Gegenwind bekommt die Premierministerin vor allem von den Brexit-Hardlinern in ihrer Partei wie dem ehemaligen Außenminister Boris Johnson oder dem früheren Brexit-Minister David Davis. Beide waren im Juli im Streit über Mays Pläne zurückgetreten. In einem Interview mit der Sunday Times griff Johnson May kurz vor dem Parteitag einmal mehr scharf an. Ihre Pläne zum Austritt aus der EU seien "geistesgestört". Anders als die Premierministerin glaube er an den Brexit, habe dafür gekämpft und denke, dass er richtig für das Land sei.

Johnson hatte sich bereits am Freitag mit einem eigenen Plan zum EU-Austritt des Vereinigten Königreichs in Stellung gebracht. Danach plant er ein Freihandelsabkommen mit der EU nach Vorbild des Abkommens zwischen der EU und Kanada, ein "Super-Kanada-Handelsabkommen", wie er sagte. Er warf der May-Regierung vor, dass sie es versäumt habe, eine Vision für den EU-Austritt zu entwickeln und zudem keine Vorbereitungen für einen Austritt am 29. März 2019 ohne Abkommen getroffen zu haben.

Dass es womöglich gar kein Abkommen geben könnte, beunruhigt auch die Pro-Europäer unter den Tories. So warnte der frühere Generalstaatsanwalt Dominic Grieve May davor, dass ihr eine "höfliche Rebellion" von pro-europäischen Parlamentariern bevorstehe, sollte es ihr nicht gelingen, ein Brexit-Abkommen auszuhandeln. Eine "signifikante" Zahl der Abgeordneten sei in diesem Fall bereit, ein neues Brexit-Votum zu unterstützen, schrieb er in einem Beitrag für den Sunday Telegraph.

Der viertägige Parteitag der Konservativen beginnt an diesem Sonntagnachmittag. Johnson wird am Dienstag eine Rede halten - einen Tag vor der Regierungschefin.