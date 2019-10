Die Bundesregierung hat sich skeptisch zu den Chancen auf eine Brexit-Lösung noch vor Beginn des EU-Gipfels am Donnerstag geäußert. Es sei "unbestreitbar", dass es in den Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien Fortschritte gegeben habe, hieß es am Dienstag aus Regierungskreisen in Berlin. Ob die Zeit aber für die Formulierung einer rechtsfesten Vereinbarung reiche, sehe man mit Skepsis. "Die politische Bereitschaft ist das eine, die konkreten Regelungen, wie man die Quadratur des Kreises hinbekommt, sind das andere. Dort sind die Fortschritte noch nicht so, dass man sagt, man hätte jetzt eine Lösung."

Großbritannien will bis zum 31. Oktober die EU verlassen. Derzeit wird darüber verhandelt, wie man einen geregelten Austritt hinbekommt. An diesem Mittwoch will der EU-Unterhändler Michel Barnier den Mitgliedstaaten die Ergebnisse dieser Verhandlungen präsentieren. Falls bis dann keine fertige Vereinbarung steht, wird es darum gehen, ob nach dem Gipfel bis zum 31. Oktober weiterverhandelt wird oder der Austritttermin sogar ein weiteres Mal verschoben wird. Möglich ist damit auch, dass es vor Ende Oktober einen EU-Sondergipfel zum Brexit gibt. "Wenn das erforderlich ist, wird man das machen", hieß es in den Regierungskreisen.

Michel Barnier bekräftigte, "noch diese Woche" könne ein Brexit-Abkommen gefunden werden. Allerdings sei es dafür aufseiten Großbritanniens "höchste Zeit, gute Absichten in einen Rechtstext zu verwandeln". Dass die Zeit knapp wird, ist auch in London Konsens: "So schnell wie möglich" will Großbritannien daher ein Brexit-Abkommen festmachen, wie die britische Regierung mitteilte. "Wir arbeiten hart. Dem Premierminister sind die Zeitvorgaben, unter denen wir stehen, bewusst", sagte der Sprecher von Boris Johnson, James Slack, am Dienstag. Die EU-Staats- und Regierungschefs planen den Brexit als Topthema auf ihrem bevorstehenden Treffen. Im Mittelpunkt der Diskussion steht der Erhalt einer offenen Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland.