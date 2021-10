Keine Zollgrenze in der Irischen See, also zwischen Nordirland und dem Rest des Königreichs, steht auf dieser Mauer im nordirischen Londonderry. Die EU versucht, den Streit zu entschärfen.

Von Björn Finke, Brüssel

Die EU-Kommission versucht, den Streit um Zollbürokratie in Nordirland zu entschärfen, doch die britische Regierung setzt auf Eskalation. Noch bevor der zuständige Kommissions-Vizepräsident Maroš Šefčovič am Mittwochabend in Brüssel geplante Erleichterungen vorstellen konnte, hat London klargemacht, dass diese nicht ausreichten. Die Vorschläge der Kommission würden die Zollbürokratie für britische Firmen halbieren und die Zahl der Kontrollen von Lastwagenladungen an Nordirlands Häfen sogar um 80 Prozent verringern, sagte ein hoher EU-Beamter vor Šefčovičs Auftritt.

Das britische Kabinettsmitglied Oliver Dowden wiederholte allerdings am Mittwoch in einem Fernsehinterview, dass das bei den Brexit-Verhandlungen vereinbarte "Nordirland-Protokoll grundlegend geändert" werden müsse. "Ein großes Problem für uns" sei etwa die Tatsache, dass der Europäische Gerichtshof bei Streitfragen das letzte Wort habe. Die Kommission schließt jedoch eine Neuverhandlung des Protokolls aus und beharrt auf der wichtigen Rolle für das Luxemburger EU-Gericht. Spitzt sich der Disput zu, könnte Brüssel schließlich Strafzölle verhängen.

Das Protokoll ist Teil des Austrittsvertrags, den EU und Großbritannien 2019 geschlossen haben, und soll verhindern, dass zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland Zöllner Lastwagen kontrollieren müssen. Schließlich könnte es den Friedensprozess belasten, sollte die kaum wahrnehmbare Grenze wieder sichtbar werden. Daher schreibt das Protokoll vor, dass sich die einstige Unruheprovinz Nordirland trotz Brexit weiter an EU-Produktregeln und Zollvorschriften hält. Eine Folge ist, dass Warenlieferungen von England, Wales oder Schottland nach Nordirland kontrolliert werden müssen. Die neue Zollbürokratie führte dazu, dass einige Waren in Geschäften knapp wurden. Premier Boris Johnson und der zuständige Minister Lord David Frost verlängerten daher eigenmächtig Übergangsfristen, die Unternehmen die volle Härte des Zollregimes ersparen.

Man habe nie vorgehabt, das Protokoll einzuhalten, sagt Dominic Cummings

Frost warnte schon am Dienstag, er werde die Ideen Šefčovičs zwar "ernsthaft, vollständig und in positivem Geist" prüfen, aber nötig seien "bedeutende Änderungen". Die kommenden Wochen würden entscheidend sein, und es wäre eine "historische Fehleinschätzung", würde sich die EU verweigern. Frost schickte der Kommission dafür eigene Reformideen. Er drohte erneut, dass er Artikel 16 des Protokolls nutzen werde, wenn keine Einigung in Sicht sei. Dieser Artikel erlaubt es, die Regelungen außer Kraft zu setzen, wenn sie zu sozialen oder wirtschaftlichen Verwerfungen führen. Die EU kann darauf nach einer Streitschlichtung mit Strafzöllen reagieren. In Brüssel gehen die meisten inzwischen davon aus, dass London diesen Weg zur Eskalation einschlagen wird.

Pikant ist auch, dass der ehemalige Chefberater von Johnson, Dominic Cummings, erklärte, die Regierung habe nie vorgehabt, das Protokoll wie mit der EU vereinbart umzusetzen. Der Plan sei gewesen, eine Einigung bei den Austrittsverhandlungen mit Brüssel zu erzielen und dann "die Teile, die uns nicht gefallen", loszuwerden, schrieb er auf Twitter.