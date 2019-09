Demonstranten vor dem Supreme Court in London

Der britische Premierminister Boris Johnson hat das Parlament am 10. September in eine fünfwöchige Zwangspause geschickt. Das oberste britische Gericht, der Supreme Court, soll sich vom 17. bis vermutlich 20. September mit der Causa befassen. Die Entwicklungen am ersten Prozesstag im Liveblog: