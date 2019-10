Der britische Brexit-Gesandte David Frost hat mehrere Stunden mit dem Team von EU-Chefunterhändler Michel Barnier über Details des Vorschlags gesprochen, den der britische Premierminister Boris Johnson in dieser Woche vorgelegt hatte. Der 44 Seiten umfassende Rechtstext aus London wurde von der EU verhalten positiv aufgenommen: Das Urteil der Bundesregierung, die am Freitag von einem "wichtigen Schritt" sprach, teilen die anderen Mitgliedstaaten.

Einig sind sich die EU-27 aber auch, dass das Vereinigte Königreich noch deutlich nachbessern müsse, um eine Einigung bis zum Stichtag 31. Oktober zu erzielen. Die Gespräche dienten der EU-Kommission neben der Klärung von technischen Fragen vor allem dazu, genauer auszuloten, wie viel Spielraum Unterhändler Frost hat und zu welchen Zugeständnissen London bereit sein könnte. Ein britischer Sprecher betonte, dass Frosts Team "jederzeit und auch am Wochenende" für weitere Diskussionen bereit stünde und "zügig" ein Ergebnis erzielen wolle.

Hauptstreitpunkt ist die Frage der Grenze auf der irischen Insel und der Ersatz für den Backstop, jene Auffanglösung, die Johnson ablehnt und für die es im Unterhaus drei Mal keine Mehrheit gab. Johnsons Plan sieht nun vor, dass Nordirland für alle Agrar- und Industriegüter weiter die EU-Regeln anwenden soll. Demnach wäre es nicht nötig, an der irischen Grenze zu prüfen, ob Waren den Produkt- und Verbraucherschutzstandards der EU genügen. Diese Kontrollen würden stattdessen zwischen Großbritannien und Nordirland eingeführt - etwa auf Fährschiffen.

In einem Treffen mit Barnier hatten die 27 EU-Botschafter am Donnerstagabend klargemacht, dass der Vorschlag in dieser Form inakzeptabel sei. Es würden zwei Grenzen entstehen: eine zwischen Großbritannien und Nordirland zur Prüfung von Standards und eine zwischen Nordirland und Irland für Zölle. Um Grenzposten zu verhindern, die den Frieden gefährden könnten, setzt London erneut auf "technische Lösungen", die in naher Zukunft gefunden würden. Die EU pocht hingegen auf bewährte, praktikable Lösungen.

Die Zeit bis zum Gipfel drängt

Dass Brüssel dennoch so viel Kompromissbereitschaft wie möglich zeigt, hat zwei Gründe: Man will das "No Deal"-Szenario unbedingt abwenden und sich nicht die Schuld an einem Chaos-Brexit zuschieben lassen. Zur großen Unsicherheit trägt bei, dass es weiterhin keine Garantien gibt, dass Johnson eine Mehrheit im Unterhaus erhalten wird. Und zu eigenen Kompromissen, so der Tenor in Brüssel, ist man erst dann bereit, wenn dadurch eine Einigung wirklich als gesichert erscheint. Zudem drängt die Zeit: Um den EU-Gipfel am 17./18. Oktober gut vorbereiten zu können, müsste man bis Anfang übernächster Woche einer Einigung sehr nahe kommen.

Inwieweit die Meldungen, wonach Premier Johnson laut Gerichtsunterlagen nun doch bereit sein soll, die EU im Falle eines "No Deal" um eine Verschiebung des Austritts zu bitten, die Gespräche beeinflussen, ist bislang nicht absehbar. Aus Barniers Team war zu hören, dass die Regierung dazu durch das Gesetz des Unterhauses verpflichtet gewesen sei. Irlands Premier Leo Varadkar reagierte positiv: Ein Aufschub sei besser als ein EU-Austritt der Briten ohne Abkommen, sagte er nach Gesprächen mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Kopenhagen.