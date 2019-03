27. März 2019, 19:01 Uhr Brexit May zu Rücktritt bereit

Premierministerin will aber ihren Brexit-Deal im Parlament retten.

Die britische Premierministerin Theresa May hat vor Parlamentsabgeordneten ihrer konservativen Partei in London betont, sie sei bereit zurückzutreten, falls der von ihr mit der Europäischen Union ausgehandelte Brexit-Vertrag doch noch vom Unterhaus angenommen werde. Wie britische Medien berichteten, habe May aber zunächst kein Datum für ihren Rücktritt genannt. Das Abkommen war Mitte Januar und Mitte März im Unterhaus jeweils spektakulär durchgefallen - auch weil ihr die eigene Partei die Gefolgschaft verweigert hatte. Der britische Brexit-Minister Stephen Barclay hat eine Sitzung des Parlaments für diesen Freitag vorgeschlagen. Das ist das deutlichste Zeichen bislang, dass die Regierung Mays Abkommen einer dritten Abstimmung unterziehen will. Die EU hatte Großbritannien vergangene Woche einen Aufschub für den Brexit bis zur Europawahl gewährt, falls das Unterhaus bis Ende dieser Woche den Austrittsvertrag billigt.