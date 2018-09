21. September 2018, 15:24 Uhr Brexit May sieht Verhandlungen "in der Sackgasse"

Premierministerin Theresa May fordert von der EU neue Vorschläge in den Brexit-Verhandlungen.

Die EU habe ihre Vorschläge ohne Begründung abgelehnt, sagt die britische Premierministerin. Sie erwarte nun neue Vorschläge zu den künftigen Beziehungen.

In der Debatte um die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen will Premierministerin Theresa May hart bleiben. Die Verhandlungen seien "in einer Sackgasse", sagte May in London. Sie könne niemals akzeptieren, dass Nordirland anders behandelt werde als der Rest des Landes. May erklärte, sie werde weder "die Ergebnisse des Referendums kippen, noch werde ich mein Land spalten".

Die EU habe ihre Vorschläge zur Grenze auf der irischen Insel ohne Begründung abgelehnt. Sie erwarte nun Vorschläge von der EU. Vorher könne es keine Fortschritte in den Verhandlungen geben. Sie bleibe bei ihrer Position: "Kein Deal sei besser als ein schlechter Deal." Sie habe die EU immer mit Respekt behandelt. Großbritannien könne das gleiche von der EU erwarten.

Auf dem EU-Gipfel in Salzburg hatten europäische Spitzenpolitiker Mays Plänen zum Brexit deutlich widersprochen. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte zwar, dass man in Fragen der inneren Sicherheit und Außenpolitik vorangekommen sei. Was die künftigen Handelsbeziehungen betreffe, brauche es allerdings noch ein "großes Stück Arbeit".

EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte, Mays Plan "wird nicht funktionieren". Die EU-Staats- und Regierungschefs seien der Ansicht, dass die britischen Vorschläge den gemeinsamen Binnenmarkt untergraben würden.