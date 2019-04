1. April 2019, 10:44 Uhr Brexit Darum geht es heute im britischen Parlament

Bei Probeabstimmungen im Unterhaus werden besonders Anträgen zu einer Zollunion und zu einem Referendum über einen Austrittsvertrag Chancen eingeräumt.

Die Parlamentarier sprechen auch über eine Absage des Brexit. Eine entsprechende Petition hatten mehr als sechs Millionen Briten unterzeichnet.

Premierminister May will angeblich im Laufe der Woche erneut über ihren Deal mit der EU abstimmen lassen.

Das britische Parlament sucht am Montag mit Hochdruck weiter nach Alternativen zum Brexit-Kurs von Premierministerin Theresa May. Ab dem Nachmittag debattieren die Abgeordneten über verschiedene Optionen, bevor sie gegen 21 Uhr deutscher Zeit abstimmen. Finden sie keine Lösung, drohen ein Austritt ohne Abkommen am 12. April oder eine erneute Verschiebung des EU-Austritts.

Bereits am Mittwoch hatten die Abgeordneten in Probeabstimmungen über acht Vorschläge abgestimmt, von denen aber kein einziger eine Mehrheit bekam. Beobachter halten es allerdings für möglich, dass sich die Abgeordneten nun auf eine der Varianten einigen könnten, die am besten abgeschnitten hatten.

Die größten Chancen haben demnach die Vorschläge, dass Großbritannien dauerhaft in einer Zollunion mit der Europäischen Union bleibt oder dass die Briten in einem neuen Referendum über den Deal entscheiden. Die EU sieht eine Zollunion positiv. Der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, sagt dazu: "Wir verhindern einen harten Brexit und lösen das Problem an der irischen Grenze."

Am späten Nachmittag soll außerdem über eine Online-Petition für den Verbleib Großbritanniens in der EU beraten werden. Sechs Millionen Briten haben die Petition schon unterzeichnet. Die Regierung teilte mit, dass sie eine Rücknahme der Austrittserklärung ablehnt und sich an das Referendum von 2016 gebunden fühlt. Damals hatte eine knappe Mehrheit für die Scheidung von der Staatengemeinschaft gestimmt.

May hatte am Freitag bereits zum dritten Mal keine Mehrheit für den von ihr ausgehandelten Brexit-Vertrag mit der Europäischen Union gefunden. Angeblich will sie in dieser Woche aber noch einen weiteren Anlauf starten. Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldet, könnte May am Dienstag oder Mittwoch zum vierten Mal im Parlament über den Deal abstimmen lassen. Ein Regierungsvertreter wollte dies am Sonntag auf Anfrage nicht bestätigen. Ein Parlamentssprecher betonte, dass ein solcher Termin frühestens am Montag offiziell festgezurrt werden könne.