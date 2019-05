5. Mai 2019, 09:41 Uhr Brexit May schlägt Labour Zollunion mit der EU vor

Um beim geplaten EU-Austritt voran zu kommen, will Theresa May der Opposition laut Medienberichten einen neuen Deal anbieten.

Die Premierministerin schlägt demnach eine vorübergehende Zollunion mit der EU bis 2022 vor. Viele konservative Abgeordnete wollen einer solchen Lösung allerdings nicht zustimmen.

Im Ringen um einen Brexit-Kompromiss schlägt die britische Premierministerin Theresa May einem Zeitungsbericht zufolge eine vorübergehende Zollunion mit der EU vor. Diese solle bis Juni 2022 währen, berichtet die Sunday Times unter Berufung auf Insider. Labour-Chef Jeremy Corbyn hat eine dauerhafte Zollunion mit der EU zu einer Bedingung gemacht, um die Brexit-Pläne von May zu unterstützen. Die Konservativen lehnen eine Zollunion hingegen mehrheitlich ab. Sie würde Großbritannien davon abhalten, eigene Handelsabkommen mit anderen Ländern abzuschließen.

Nach der Wahlschlappe bei den Kommunalwahlen wird unter den Konservativen der Ruf nach einer Einigung in den Brexit-Gesprächen mit der oppositionellen Labour-Partei allerdings lauter. "Dem Oppositionsführer sage ich folgendes: Hören wir uns an, was die Wähler bei den Kommunalwahlen gesagt haben, und legen wir unsere Differenzen für einen Moment beiseite", schrieb May in einem Beitrag für die Mail on Sunday. "Lassen Sie uns einen Deal machen." Sie hoffe, dass man eine einheitliche Position mit Labour finden könne, auch wenn einige ihrer Kollegen diese Entscheidung "sehr unangenehm" fänden, "und auch wenn es, offen gesagt, nicht das ist, was ich selbst wollte".

Die Tories verloren bei der jüngsten Wahl 1334 Sitze in englischen Gemeinderäten, Labour büßte 82 Sitze ein. Die Liberaldemokraten gewannen 703 Sitze hinzu, auch Grüne und die neue Gruppe der Unabhängigen legten zu. Sie alle haben sich gegen den Brexit positioniert.

Die Gespräche zwischen Konservativen und Labour sollen am Dienstag fortgesetzt werden. Viele Abgeordnete haben Widerstand gegen eine mögliche Einigung zwischen May und Corbyn angekündigt, falls über diese nicht öffentlich abgestimmt werden könne. Die Lobbygruppe People's Vote zählt 100 konservative Abgeordnete, die sich widersetzen wollen.