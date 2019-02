26. Februar 2019, 13:51 Uhr Großbritannien May will über Brexit-Verschiebung abstimmen lassen

Die britische Premierministerin Theresa May am Dienstag auf dem Weg zu ihrer Erklärung im Unterhaus.

Die britische Premierministerin Theresa May will das Parlament über eine Brexit-Verschiebung abstimmen lassen.

Die Abgeordneten sollen zwischen einem EU-Austritt ohne Abkommen und einer "kurzen Verlängerung" der Austrittszeit wählen.

May droht eine Revolte in ihrer Partei.

Sie werde den Abgeordneten die Wahl zwischen einem ungeregelten Brexit oder einer "kurzen Verlängerung" der Austrittsfrist anbieten, sollte sie bis zum 12. März mit ihrem Brexit-Abkommen erneut scheitern, sagte Theresa May am Dienstag im Parlament. Noch am Montag hatte die Premierministerin erklärt, sie halte am Austrittsdatum 29. März fest.

May sagte, sie strebe weiterhin einen geregelten Austritt an. Dies sei die beste Option. "Wenn wir müssen, machen wir aber auch den Austritt ohne Abkommen zum Erfolg." Falls nötig, werde das Ausscheiden aus der EU verschoben. "Das macht es aber nicht leichter, ein Abkommen zu erzielen." Eine Verschiebung über Ende Juni hinaus lehnt May ab. So will sie vermeiden, dass die Briten an der Europawahl Ende Mai teilnehmen müssen. Der Austritt könne wohl auch nur ein einziges Mal verschoben werden, sagte sie.

Labour-Chef Jeremy Corbyn nannte Mays Vorgehen "grotesk rücksichtslos". May zögere nicht, vielmehr setze sie bewusst darauf, die Abgeordneten zeitlich unter Druck zu setzen. Am Montag hatte sich Labour hinter die Forderung nach einem neuerlichen Referendum über den Brexit gestellt. Zuvor will die Partei versuchen, die Regierung von ihren eigenen Brexit-Plänen zu überzeugen. Labour setzt sich dafür ein, dass Großbritannien in einer Zollunion mit der EU bleibt. Das lehnt May jedoch kategorisch ab.

EU würde Aufschub wohl zustimmen

Die Regierungschefin könnte am Mittwoch bei einer Abstimmung über die nächsten Brexit-Schritte die Kontrolle über das Verfahren verlieren. Mehrere Regierungsmitglieder drohen offen damit, für einen parteiübergreifenden Antrag zu stimmen, der May zum Verschieben des Austritts zwingen könnte. Er sieht vor, der Regierung das Heft aus der Hand zu nehmen. Auch Arbeitsministerin Amber Rudd, Wirtschaftsminister Greg Clark und Justizminister David Gauke gingen bereits öffentlich auf Konfrontationskurs zu May. Sie wollten einen "desaströsen" ungeregelten EU-Austritt verhindern, teilte das Trio mit. Ob sich die Rebellen von Mays Angebot abhalten lassen werden, ist unklar.

Die EU würde einem britischen Antrag auf Verschiebung des Austritts wohl zustimmen. EU-Ratspräsident Donald Tusk sieht in einem Aufschub angesichts der unklaren Lage auf britischer Seite "eine vernünftige Lösung". Der EU-Vertrag erlaubt eine Nachspielzeit. Allerdings müssten alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen. Dazu wären sie vermutlich bereit, wenn auch unter Bedingungen. So müsste genau geklärt sein, wozu der Aufschub dienen soll. "Nur zu verlängern um des Verlängerns willen hat keinen Sinn", sagte ein EU-Diplomat.