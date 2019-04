11. April 2019, 00:53 Uhr EIL EU will Briten Brexit-Aufschub bis Ende Oktober gewähren

Die Staats- und Regierungschefs schieben den Brexit erneut auf. Damit tritt Großbritannien nicht schon am Freitag aus der Europäischen Union aus.

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich auf ihrem Sondergipfel in der Nacht zum Donnerstag auf eine Verschiebung des Brexit geeinigt. Das teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk auf Twitter mit. Er werde die Einigung nun Premierministerin Theresa May vorlegen.

Der bisherige Austrittstermin wäre bereits am Freitag, den 12. April, gewesen. Mit dem neuen Termin kommen die Staatschefs der britischen Premierministerin Theresa May entgegen, die für eine Verlängerung der Austrittsfrist bis zum 30. Juni geworben hatte. Zuvor hatte sie darauf beharrt, dass Großbritannien das Staatenbündnis noch vor den Wahlen verlassen solle. Es war schon das zweite Mal innerhalb von drei Wochen, dass sich die EU-Staats- und Regierungschefs beraten mussten, ob sie Großbritannien mehr Zeit für den Austritt geben.

Das britische Parlament muss der Verlängerung nach Angaben der Regierung in London nicht noch einmal zustimmen. Einem Sprecher zufolge will May das Gipfelergebnis dem Unterhaus in London zwar vorstellen. Die Abgeordneten müssten es aber nicht billigen, es sei keine Abstimmung geplant, sagte er. Eine Sprecherin des Parlaments schloss eine Abstimmung bis zum Freitagabend allerdings nicht aus.

May hatte auf dem Gipfel mehr als eine Stunde mit den übrigen Staats- und Regierungschefs über eine Verschiebung des Brexits gesprochen. Kurz vor 20.00 Uhr teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk mit, dass die 27 bleibenden Länder ohne May weiter beraten.

Besonders Tusk hatte sich für den längeren Aufschub um bis zu zwölf Monate ausgesprochen. Er hatte dabei ein Modell bevorzugt, das den Briten die Option gegeben hätte, die Staatengemeinschaft früher zu verlassen, sobald der Austrittsvertrag ratifiziert ist.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte im Vorhinein die "historische Verantwortung" der Teilnehmer betont. Vor Journalisten sprach sie sich am Mittwochabend für eine "offene und konstruktive" Diskussion aus. Es gab allerdings auch Kritik an einer größer angelegten Verlängerung: Neben Frankreich hat sich auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz für einen möglichst kurzen Brexit-Aufschub ausgesprochen. "Wie lange darf Aufschub gewährt werden? Da wäre ich persönlich für eine möglichst kurze Verlängerung", sagte er beim Eintreffen zum Sondergipfel. Es sei absurd, wenn Großbritannien an der Europawahl Ende Mai teilnehmen würde.

Auch der EU-Chefunterhändler Michael Barnier hatte zu Bedacht gemahnt: "Jede Verlängerung muss sinnvoll sein und einem Ziel dienen. Und unser gemeinsames Ziel ist die Ratifizierung des Austrittsabkommens."

