2. April 2019, 15:05 Uhr Großbritannien Abgeordnete wollen Chaos-Brexit per Gesetz verhindern

Mehrere Labour- und Tory-Abgeordnete wollen verhindern, dass Großbritannien ohne Abkommen aus der EU ausscheidet.

Sie wollen Premierministerin May dazu zwingen, bei der EU eine Verlängerung der Austrittsfrist zu beantragen.

May beriet am Dienstag mit ihrem Kabinett über das weitere Vorgehen.

Eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten im britischen Unterhaus will einen EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen per Gesetz verhindern. Das kündigte die Labour-Abgeordnete Yvette Cooper an. An ihrer Seite steht der Tory-Abgeordnete Oliver Letwin, der die Idee eingebracht hatte, das Parlament den weiteren Brexit-Kurs in Probeabstimmungen abstecken zu lassen.

"Wir sind in einer gefährlichen Situation", schrieb Cooper per Kurznachrichtendienst Twitter. Premierministerin Theresa May müsse nun einen Plan für eine Verlängerung der Austrittsfrist vorlegen, um einen Brexit ohne Abkommen am 12. April zu verhindern, so Cooper. Dafür könnte bereits am Mittwoch ein Gesetzgebungsverfahren eingeleitet werden. Es könnte Premierministerin Theresa May zwingen, bei der EU einen neuen Antrag auf Verlängerung der Austrittsfrist zu stellen. Den Gesetzesvorschlag veröffentlichte Cooper ebenfalls per Twitter. Fraglich ist jedoch, ob die Zeit für das aufwendige Verfahren ausreicht.

Nach derzeitigem Stand tritt Großbritannien am 12. April aus der Europäischen Union aus. Sollte bis dahin weder der Austrittsvertrag noch eine Alternative beschlossen sein, droht ein Ausscheiden ohne Abkommen mit drastischen Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche. Das Parlament hat sich bislang sowohl gegen das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen ausgesprochen als auch gegen einen No-Deal-Brexit. Alle anderen Alternativen wurden aber auch abgelehnt.

We are now in dangerous situation. Risk of damaging No Deal on 12 April rising fast. Whatever is/isn’t agreed this wk, PM must put forward plan for extension to avert No Deal on April 12. For sake of jobs, families & security, this cross party bill aims to ensure that happens pic.twitter.com/6tQTL45txl — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) 2. April 2019

May hatte am Dienstag ihr Kabinett zu einer Krisensitzung einberufen, um einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse zu suchen. Berichten zufolge könnte die Regierungschefin den Abgeordneten das Austrittsabkommen am Donnerstag ein viertes Mal vorlegen. Ausgeschlossen seien nach derzeitigem Stand Neuwahlen, sagte ein Regierungssprecher. Ob am Mittwoch wie geplant eine weitere Abstimmungsrunde über Alternativen zu Mays Brexit-Deal stattfinden soll, war zunächst unklar. Einem Reporter der Financial Times zufolge wollte May in der Kabinettssitzung klarstellen, dass sie, wenn sie vor der Alternative Rücktritt vom Brexit oder Ausstieg ohne Deal stehe, sich für die zweite Option entscheiden würde.

Die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit ist nach den Worten von EU-Verhandlungsführer Michel Barnier gestiegen. "In den vergangenen Tagen ist ein No-Deal-Szenario wahrscheinlicher geworden, aber wir können immer noch hoffen, es zu vermeiden", sagte Barnier in Brüssel. Die Europäische Union sei bereit, Großbritannien in der Zollunion zu halten oder eine ähnliche Beziehung wie die zwischen der EU und Norwegen zu akzeptieren.

Auch im Fall einer längeren Verschiebung des Brexit-Termins werde das Austrittsabkommen nicht neuverhandelt, sagte Barnier. Ebenso werde über die künftigen Beziehungen der Briten zur EU nicht vor dem Austritt verhandelt. Sollte es zu einem harten Brexit kommen, erwarte die EU von Großbritannien unverändert, dass es seinen Verpflichtungen etwa bei Bürgerrechten und hinsichtlich der Grenze zwischen Nordirland und Irland nachkomme.