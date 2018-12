13. Dezember 2018, 09:49 Uhr Vor EU-Gipfel Maas nicht bereit, Brexit-Abkommen wieder "aufzudröseln"

Bundesaußenminister Maas zeigt sich erleichtert über das Scheitern der Misstrauensabstimmung gegen die britische Premierministerin May.

Damit sei - im Hinblick auf die Brexit-Verhandlungen - "totales Chaos abgewendet" worden.

Was von May angestrebte Änderungen am EU-Austrittsvertrag des Vereinigten Königreichs angeht, zeigt Maas sich allerdings kompromisslos.

Auch Kanzlerin Merkel hatte Nachverhandlungen abgelehnt.

Vor dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs hat sich Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erleichtert über das Scheitern des parteiinternen Misstrauensvotums gegen die britische Premierministern Theresa May gezeigt. Durch das Votum vom Mittwochabend sei mit Blick auf den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs ein "totales Chaos abgewendet" worden, sagte Maas dem Deutschlandfunk.

"Wenn die britische Regierung ohne Premierminister dagestanden hätte, hätte wahrscheinlich niemand mehr gewusst, wie es weitergehen soll." Mit May bestehe "noch mal eine Chance", eine Mehrheit im Unterhaus für das fertige Brexit-Abkommen zu bekommen. May hatte am Mittwochabend ein Misstrauensvotum aus den eigenen Reihen überstanden.

Änderungen an der Brexit-Einigung schloss Maas allerdings erneut aus. "Es gibt keine Grundlage dafür, dieses Abkommen wieder aufzudröseln", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Bundestag. "Daran wird sich auch nichts ändern." Maas betonte, dass auch die in Großbritannien umstrittene "Backstop"-Regelung für die irisch-nordirische Grenze nicht zur Disposition stehe. Hier sei man bereit, britische Überlegungen anzuhören, welche Klarstellungen gewünscht würden, werde aber an der Substanz nichts ändern.

Maas sagte, dass keine Seite Interesse an einem ungeregelten Brexit habe. Deutschland sei aber für diesen "worst case" gerüstet. Unter anderem habe es mehrere hundert Zollbeamte zusätzlich eingestellt.

EU-Staaten feilen an Formulierungen zum "Backstop"

Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Donnerstag in Brüssel zu ihrem letzten Gipfel in diesem Jahr zusammen. Sie wollen unter anderem über Wege beraten, wie sie durch Klarstellungen in der umstrittenen Nordirland-Frage den Ratifizierungsprozess in Großbritannien aus der Sackgasse holen können.

Offenbar planen die EU-Staaten ein Bekenntnis dazu, dass die in Großbritannien besonders umstrittene "Backstop"-Regelung für die irisch-nordirische Grenze nur eine Rückversicherung sei, seine Anwendung aber nicht angestrebt werde. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Bezug auf einen ihr vorliegenden Entwurf für eine Erklärung an May.

Zu grundlegenden Änderungen am Abkommen sind die EU-Staaten aber nicht bereit. "Wir haben nicht die Absicht, das Austrittsabkommen wieder zu verändern", sagte dazu bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dies sei die "allgemeine Position" der ohne Großbritannien verbleibenden 27 EU-Staaten.