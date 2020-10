London will wieder an den Verhandlungstisch

EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Mittwoch in Brüssel.

Von Matthias Kolb, Brüssel

An diesem Donnerstag wird Michel Barnier mit seinem Team in einen Eurostar-Zug nach London steigen. Zwei Stunden dauert die Fahrt unter dem Ärmelkanal - Zeit genug, um nochmals die Strategie für die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien zu bereden. Dass diese wieder aufgenommen und nun "intensiviert" werden sollen, darauf hatte sich der EU-Chefunterhändler am Mittwochabend in einem Telefonat mit David Frost geeinigt, der die britische Regierung vertritt. Diese Gesprächsrunde soll bis zum Sonntag andauern; anschließend wollen beide Seiten besprechen, ob man in Brüssel oder London oder per Videokonferenz weiter macht.

Die Rückkehr an den Verhandlungstisch begründete die britische Regierung mit der Rede Barniers am Mittwochvormittag im Europaparlament. Darin habe der Franzose für London wichtige Punkte anerkannt, unter anderem den Respekt für die Souveränität Großbritanniens. Barnier hatte vor einem wegen der in Brüssel wütenden Corona-Pandemie gespenstisch leeren Plenarsaal gesagt: "Unsere Tür bleibt offen bis zum letzten Tag, bis zum letzten Tag, an dem es noch etwas nützt." Er betonte, dass ein Handelsabkommen "in Reichweite" sei und dafür "jede Seite" Kompromisse eingehen müsse.

Einige waren ohnehin davon ausgegangen, dass Johnson nur "politisches Theater" veranstalte

Das genügte, um Kritik von Premier Boris Johnson zu entkräften. Dieser hatte der EU nach ihrem Gipfel vorgeworfen, sie wolle gar kein Abkommen und verlange, dass nur die Briten Zugeständnisse mache. Deshalb stelle sich das Land nun auf einen harten Bruch zum Jahreswechsel ein, sagte Johnson. Dies war nicht nur von Manfred Weber (CSU), dem Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament, als "politisches Theater" des britischen Premiers interpretiert worden - und das stellte sich als korrekt heraus. Durch die von Johnson erzwungene Pause sind drei Verhandlungstage verloren gegangen, weshalb Barnier noch mehr zur Eile mahnt. Denn damit ein Vertragsentwurf in alle Amtssprachen übersetzt und von den EU-Abgeordneten ratifiziert werden kann, muss man allerspätestens Anfang November fertig sein.

In der Debatte wiederholte EU-Ratspräsident Charles Michel die Standardformel "Die EU will eine Einigung, aber nicht um jeden Preis" und betonte, dass man auf fairen Wettbewerbsbedingungen bestehe, wenn sie Zugang zu ihrem Binnenmarkt anbiete. Die EU-27 würden ihre Prinzipien verteidigen und auch für ihre Fischer kämpfen.

Bereits am Dienstag hatte das Oberhaus in London das umstrittene Binnenmarktgesetz mit 395 zu 169 Stimmen abgelehnt. Mit dem Gesetz könnte die Regierung Teile des bereits gültigen Austrittsabkommens zwischen London und der EU aushebeln. Dagegen protestiert nicht nur die Opposition auf der Insel; die EU-Kommission wirft London Rechtsbruch vor und hat ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Weil die Abgeordneten im Unterhaus im September mit klarer Mehrheit zugestimmt hatten, könnte es nun zu einem Hin und Her zwischen beiden Kammern kommen.