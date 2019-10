Nach einem Treffen des britischen Premierministers Boris Johnson und seinem irischen Amtskollegen Leo Varadkar in der Nähe von Liverpool ist die Hoffnung auf eine Lösung im Brexit-Streit gestiegen. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, dass beide weiter daran glaubten, dass ein Deal im gegenseitigen Interesse sei und dass sie "einen Weg zu einem möglichen Abkommen sehen" könnten. Im Mittelpunkt des Streits steht noch immer die Grenze auf der irischen Insel. Die EU beharrt darauf, dass Nordirland nach dem Brexit in der Zollunion bleibt. Johnson will, dass die Region zum britischen Zollgebiet zählt. Angesichts der verhärteten Fronten geht man in London davon aus, dass die EU in den kommenden Tagen erklären wird, die Zeit bis zum Gipfel am 17. und 18. Oktober reiche nicht, um sich zu einigen. EU-Diplomaten zufolge müsste bis Sonntagabend eine Lösung gefunden werden. Nach Johnsons Plan würden in Nordirland zwar die EU-Binnenmarkt-Regeln für Agrar- und Industrieprodukte gelten, die Region solle aber dem britischen Zollregime unterliegen. Damit wären Zollkontrollen an der Grenze zu Irland nötig. Diese will Johnson fernab der inneririschen Grenze vornehmen, etwa in den Unternehmen selbst. Die EU hält das für nicht praktikabel. Varadkar sieht in dem Vorschlag aus London zudem ein demokratiepolitisches Problem, da laut jüngsten Umfragen die Mehrheit der Nordiren in der EU-Zollunion bleiben will.