27. Februar 2019, 14:00 Uhr EU-Ausstieg Das Unterhaus debattiert den Brexit

Das britische Parlament stimmt heute über mehrere Anträge ab, die den Brexit-Kurs von Theresa May beeinflussen könnten. Die Debatte im Live-Stream.

Das britische Parlament hat mit der Debatte über die weiteren Schritte beim EU-Austritt des Landes begonnen. Ab 20 Uhr soll dann über mehrere Anträge aus den Reihen der Opposition und über die Beschlussvorlage der Regierung abgestimmt werden. May will bis zum 12. März Zeit bekommen, um Änderungen an ihrem Brexit-Abkommen mit der EU auszuhandeln.

Parlamentspräsident John Bercow wählte fünf der zwölf vorgelegten Änderungsanträge aus. Darunter ist ein Antrag von Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der sozialdemokratischen Labour-Partei, der eine engere Bindung an die EU vorsieht, als bisher von der Regierung geplant.

Die Schottische Nationalpartei (SNP) will einem Brexit ohne Abkommen mit ihrem Antrag unter allen Umständen eine Absage erteilen. Ein überparteilicher Vorstoß soll die Premierministerin per Gesetz zwingen, den Brexit zu verschieben, falls sie mit ihrem Austrittsdeal im britischen Parlament erneut scheitert. Diesen Antrag versuchte May bereits im Vorfeld zu bremsen, indem sie eine Abstimmung über eine Brexit-Verschiebung im Parlament versprach. Das verärgert wiederum die Brexit-Hardliner, die eine Verschiebung als Verrat am Referendum sehen.

EU und Merkel stehen Brexit-Aufschub offen gegenüber

Gute Chancen dürfte ein Vorschlag haben, die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und Briten in der EU zu garantieren, egal ob der Deal als Ganzes angenommen wird. Ein weiterer Antrag soll May unverbindlich auf ihr Versprechen festlegen, über eine Brexit-Verschiebung abstimmen zu lassen, sollte sie mit ihrem Deal bis zum 12. März scheitern.

Nicht zur Abstimmung zugelassen wurden unter anderem Anträge, in denen May dazu aufgefordert werden sollte, die EU-Austrittserklärung komplett zurückzuziehen oder Vorbereitungen für ein zweites Brexit-Referendum zu treffen. Auch die Forderung, den Brexit bis Ende 2021 zu verschieben, legte Bercow den Parlamentariern erst gar nicht vor. Der Parlamentspräsident verwarf auch den Antrag einer Gruppe EU-freundlicher Abgeordneter, die die Regierung per Gesetz dazu zwingen wollte, das Parlament am 19. März über verschiedene Alternativen zum Brexit-Abkommen abstimmen zu lassen.

Ende März läuft die zweijährige Frist ab, innerhalb derer sich Großbritannien und die Europäische Union auf ein Ausstiegsabkommen einigen können. Die EU hatte May aber bereits in Aussicht gestellt, die Frist zu verlängern, falls es andernfalls zu einem No-Deal-Brexit kommen würde. Auch Kanzlerin Angela Merkel sagte: "Wenn Großbritannien mehr Zeit braucht, dann werden wir uns dem natürlich nicht verweigern."