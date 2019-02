7. Februar 2019, 09:39 Uhr Brexit Corbyn fordert dauerhafte Zollunion mit der EU

Labour-Chef Jeremy Corbyn unterschreibt am Mittwochabend seinen Brief an Theresa May. Darin signalisiert er Unterstützung im festgefahrenen Brexit-Streit - allerdings zu seinen Bedingungen.

Jeremy Corbyn hat in einem Brief an die britische Premierministern Theresa May fünf Bedingungen für eine Unterstützung in ihrer Brexit-Strategie gestellt.

Darin fordert der Chef der oppositionellen Labour-Partei unter anderem eine dauerhafte und ganz Großbritannien umfassende Zollunion mit der EU.

May trifft heute in Brüssel auf Spitzen der EU, um zu versuchen, die umstrittene Backstop-Lösung neu zu verhandeln.

Der britische Oppositionschef Jeremy Corbyn hat Premierministerin Theresa May Bedingungen für eine Unterstützung im Brexit-Streit gestellt. Seine Labour-Partei werde den Brexit-Kurs der Regierung unterstützen, wenn May fünf rechtlich bindende Bekenntnisse in der politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen mit der EU verankere, schrieb Corbyn in einem veröffentlichten Brief.

Dazu zählte der Labour-Chef eine dauerhafte und ganz Großbritannien umfassende Zollunion, die sich an der EU-Zollunion ausrichtet. "Wir glauben, dass eine Zollunion notwendig ist, um den reibungslosen Handel zu gewährleisten, den unsere Unternehmen, Arbeitnehmer und Verbraucher benötigen", erklärte Corbyn. "Sie ist der einzige gangbare Weg, um sicherzustellen, dass es auf der irischen Insel keine harte Grenze gibt."

Darüber hinaus müsse es eine enge Abstimmung mit dem EU-Binnenmarkt geben. Corbyn forderte außerdem eine dynamische Angleichung bei Rechten und Schutzmechanismen, Bekenntnisse zur weiteren Beteiligung Großbritanniens an EU-Agenturen und -Finanzierungsprogrammen, sowie eindeutige Vereinbarungen bei der künftigen Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen. Wie der Guardian berichtet, plant die britische Regierung offenbar, sich auf einige Forderungen der Opposition zuzubewegen. So könne May Gesetze auf den Weg bringen, die garantieren, dass Arbeitnehmerrechte auch nach dem Austritt synchron mit EU-Recht bleiben und somit nicht hinter Standards der Union zurückfallen.

Verweis auf mögliches zweites Referendum fehlt

Einige EU-Befürworter innerhalb der Labour-Partei kritisierten Corbyns Brief. Sie sind der Ansicht, das Schreiben widerspreche der Haltung der Partei zum Brexit. So ist in dem Dokument beispielweise nicht die Rede von der Möglichkeit eines zweiten Referendums, was einige Anhänger der Labour-Partei und mit ihr verbundene Bewegungen fordern.

Corbyn veröffentlichte seine Forderungen einen Tag bevor Premierministerin Therese May am heutigen Donnerstag in Brüssel auf EU-Vertreter treffen wird, um erneut für Änderungen an dem in Großbritannien umstrittenen Backstop zu verhandeln. Die Regelung soll das Vereinigte Königreich in der Zollunion mit der EU halten, bis die künftigen Handelsbeziehungen neu geregelt sind. So sollen Zollkontrollen entlang der Grenze vermieden werden, die Schauplatz von jahrzehntelangen Spannungen im Nordirlandkonflikt war. Die EU hat mehrfach betont, dass eine Neuverhandlung der Übereinkunft nicht zur Debatte steht.