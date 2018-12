12. Dezember 2018, 08:48 Uhr Brexit-Krise Theresa May muss sich Misstrauensvotum stellen

Für Theresa May wird es ernst.

Die britische Regierungschefin May muss sich einem Misstrauensantrag im stellen.

Der Unmut über ihr Vorgehen beim Brexit ist offenbar noch einmal deutlich größer geworden, nachdem sie einen eine für Dienstag geplante Abstimmung über den mit der EU ausgehandelten Ausstiegsvertrag kurzfristig verschoben hatte.

Das Misstrauensvotum soll bereits am Mittwochabend stattfinden.

Die britische Premierministerin Theresa May muss sich wegen ihres Brexit-Kurses einem Misstrauensvotum stellen. Am Mittwoch sei die Schwelle für die erforderliche Zahl an konservativen Abgeordneten erreicht worden, die einen solchen Antrag unterstützten, teilte Graham Brady, der Vorsitzende des einflussreichen Parlamentskomitees, mit, das für Abstimmungen über die Partei- und Regierungsführung zuständig ist.

Gemäß dem Statut von Mays Konservativer Partei müssen sich mindestens 15 Prozent der Abgeordneten per Brief für ein Misstrauensvotum aussprechen, das entspricht derzeit 48 Parlamentariern. Die Schwelle von 15 Prozent sei überschritten worden, teilte Brady schriftlich mit.

Die Abstimmung soll dem britischen Guardian zufolge bereits am Mittwochabend stattfinden. Die Stimmen werden Brady zufolge "unmittelbar danach ausgezählt" und das Ergebnis "so bald wie möglich" bekanntgegeben. Unklar ist, ob die Rebellen May wirklich stürzen können. Sie brauchen dafür eine Mehrheit der 315 konservativen Abgeordneten.

Viele britische Parlamentarier sind unzufrieden mit dem Brexit-Vertrag, den Regierungschefin May mit der Europäischen Union ausgehandelt hat. In ihrer eigenen Partei machen May die Befürworter eines harten EU-Ausstiegs zu schaffen, die ihren Kurs für zu zahnlos halten.

Entscheidenden Einfluss auf den Misstrauensantrag hatte der erzkonservative Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg, der einer Gruppe von etwa 80 Brexit-Hardlinern vorsteht. Er hatte der Premierministerin bereits kurz nach der Veröffentlichung des Entwurfs für das EU-Austiegs-Abkommens sein Misstrauen ausgesprochen.

Ein erster Versuch, die für eine Abstimmung notwendigen 48 Misstrauensbriefe zusammenzubekommen, war gescheitert. Der Unmut über Mays Vorgehen war aber offenbar noch einmal deutlich angewachsen, nachdem sie eine für Dienstagabend angesetzte Abstimmung über den Vertrag kurzfristig verschoben hatte, weil sich abzeichnete, dass sie keine Mehrheit bekommen würde.

Knackpunkt ist eine Backstop genannte Klausel, die eine offene Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland sichern soll. May versucht, weitere Zusicherungen der EU zu diesem Punkt zu erhalten und war deswegen am Dienstag bereits in den Niederlanden und Deutschland. Für Mittwoch war eine Reise nach Irland geplant.