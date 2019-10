Brexit-Verhandlungen

40 Seiten voll britischer Ideen

Londons Brexit-Unterhändler ist heute in Brüssel, um Johnsons Angebot zu besprechen. Was der britische Premier vorschlägt, was daran ein Fortschritt ist - und was eine Bedrohung. Von Björn Finke, Matthias Kolb und Alexander Mühlauer