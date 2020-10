Es gebe nur ein Handelsabkommen, wenn die EU ihre Haltung "fundamental" ändere. Die Verhandlungen will er offenbar trotz seines Ultimatums nicht abbrechen.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat sein Land auf einen harten Bruch mit der EU ohne Vertrag zum 1. Januar eingestimmt. Ein Abkommen mit Brüssel sei unwahrscheinlich, teilte er in London mit. Der Europäischen Union warf Johnson vor, sie verhandele nicht ernsthaft. Die EU habe offenkundig kein Interesse an einem von Großbritannien gewünschten Freihandelsabkommen wie mit Kanada. Dementsprechend erwarte man nun eine Beziehung wie mit Australien, also ohne Vertrag.

Die EU und Großbritannien arbeiten seit Monaten an einem Handelspakt, der nach dem Brexit und der wirtschaftlichen Trennung zum Jahresende Zölle und Handelshemmnisse verhindern soll. Doch ist man in entscheidenden Punkten von einer Lösung weit entfernt. Eigentlich hatte Johnson angekündigt, die Gespräche abzubrechen, sollte bis zum EU-Gipfel keine Einigung in Sicht sein. Davon sind die Verhandlungspartner offenbar noch weit entfernt. Der Gipfel sei nicht "sehr ermutigend" gewesen, sagte Johnson.

Gleichwohl ließ sich Johnson eine Hintertür offen, doch noch weiter mit der EU über einen Handelspakt zu verhandeln. Dafür müsse die EU allerdings ihre Haltung "fundamental" ändern, sagte der Premier in einem im Fernsehen übertragenen Statement.

Nach den Beschlüssen des EU-Gipfels vom Donnerstag hatte sich Großbritanniens Chef-Unterhändler David Frost enttäuscht gezeigt. Der britische Außenminister Dominic Raab dagegen hatte dem Sender Sky News noch gesagt: "Wir sind nah dran."

Der EU-Gipfel hatte London aufgefordert, "die nötigen Schritte zu tun, um ein Abkommen möglich zu machen". Immerhin hatte Kanzlerin Angela Merkel in der Nacht zum Freitag die Bereitschaft zum Entgegenkommen signalisiert: "Das schließt natürlich ein, dass auch wir Kompromisse machen müssen. Jede Seite hat ihre roten Linien."

Zum Stand der Gespräche über den Handelspakt hatte die CDU-Politikerin nach dem ersten Gipfeltag gesagt, es gebe Licht und Schatten. "An einigen Stellen haben sich die Dinge gut bewegt. An anderen Stellen ist noch viel Arbeit zu leisten." Insgesamt sei ein Abkommen für beide Seiten sinnvoll. "Notfalls müssen wir auch ohne das leben, aber ich glaube, besser wäre es, wir hätten ein solches Abkommen", sagte Merkel. Ihr belgischer Kollege Alexander De Croo sagte: "Es wäre wahnsinnig, keinen Deal zu haben. Aber es wäre noch wahnsinniger, einen schlechten Deal zu haben."