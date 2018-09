20. September 2018, 19:06 Uhr Brexit "Interessant und höflich"

In der Irland-Frage liegen Kommussionspräsident Juncker und Premierministerin May noch weit auseinander.

Großbritanniens Premierministerin May hat ihre Vorschläge zum Brexit den anderen Staats- und Regierungschefs der EU präsentiert. Die reagieren verhalten.

Bundeskanzlerin Merkel sagt, man sei bei der inneren Sicherheit und der Außenpolitik vorangekommen. Bei den künftigen Handelsbeziehungen liege aber noch ein "großes Stück Arbeit" vor den Verhandlungspartnern.

London will weder in der Zollunion noch im Binnenmarkt bleiben. Aus Brüsseler Sicht kommt deshalb nur ein Freihandelsabkommen infrage.

Von Alexander Mühlauer , Salzburg

EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte sich zu einem möglichen Sondergipfel noch gar nicht geäußert, da schüttelten schon die ersten Diplomaten den Kopf. Ein Brexit-Deal im November? Wäre zwar schön, aber man habe ja noch Zeit bis zum offiziellen britischen EU-Austritt am 29. März 2019. Kurz vor Weihnachten oder im Januar könne man sich auch noch einigen, hieß es aus mehreren Mitgliedsstaaten. So weit, so entspannt. Doch je lässiger sich manche EU-Vertreter beim informellen Gipfeltreffen in Salzburg zeigten, umso aufgeregter wurde die britische Delegation. No way, hieß es aus der Entourage von Premierministerin Theresa May, man brauche Zeit, um die Vereinbarung vom britischen Parlament ratifizieren zu lassen. Ende November sei die absolute Frist.

Wann der Nervenkrieg um den EU-Austritt Großbritanniens endet, kann niemand sagen. Fest steht nur: Die Vorbereitungen für das Endspiel der Brexit-Verhandlungen haben begonnen. Tusk sprach von einem "Moment der Wahrheit", der beim EU-Gipfel Mitte Oktober bevorstehe; dann werde man entscheiden, ob die Bedingungen für einen Brexit-Sondergipfel im November gegeben seien.

Am Donnerstag berieten die 27 Staats- und Regierungschefs erstmals gemeinsam über Mays Chequers-Plan. Die Premierministerin hatte am Abend zuvor gut zehn Minuten ihre Vorschläge präsentiert. Die anderen nahmen die bereits bekannten Ideen aus London zur Kenntnis und äußerten sich nicht weiter. Am Donnerstagmorgen wurde dann deutlich, was der eine oder andere von Mays Auftritt hielt.

In zentralen Fragen sind die Fronten nach wie vor verhärtet

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte "neue Vorschläge" aus London, um drohende Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland zu vermeiden. Und der belgische Premier Charles Michel sagte: "Die Vorschläge sind nicht gut genug, um zu einer Vereinbarung zu kommen." Ansonsten gab es auch anerkennende Worte in Richtung May. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nannte den Vortrag der Premierministerin "interessant und höflich". Was man eben sagt, um May vor dem entscheidenden Tory-Parteitag in der kommenden Woche nicht unnötig zu brüskieren.

Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, dass man auf der Grundlage des Chequers-Plans in Fragen der inneren Sicherheit und Außenpolitik vorangekommen sei. Was die künftigen Handelsbeziehungen betreffe, brauche es allerdings noch ein "großes Stück Arbeit". Alle 27 EU-Staaten seien sich einig gewesen, "dass es in Sachen Binnenmarkt keine Kompromisse geben kann". Man brauche nun "substanzielle Fortschritte"; Ziel sei es, die Verhandlungen über ein Austrittsabkommen und die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen "im November zu finalisieren".

In zentralen Fragen sind die Fronten nach wie vor verhärtet. Beide Seiten zeigen sich zwar fest entschlossen, Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland zu verhindern, haben aber noch keine gemeinsame Lösung gefunden. Kommt es zu keiner Einigung, sollte Nordirland aus EU-Sicht in der Zollunion mit den anderen EU-Staaten bleiben. Für London ist das aber nicht akzeptabel, denn so würde faktisch eine Grenze zwischen Nordirland und dem restlichen Großbritannien entstehen.

May dringt deshalb auf ein neues Zollsystem für das gesamte Königreich. So könnte Großbritannien an seinen Außengrenzen Zölle auf Produkte erheben, die für die EU bestimmt sind; die Einnahmen würden dann an Brüssel weitergereicht. Die EU hatte dies aber bereits abgelehnt. Mays Vorschlag, einen privilegierten Binnenmarkt-Zugang für britische Güter zu erhalten, wies Tusk in Salzburg erneut zurück. Das werde "nicht funktionieren".

Die EU beharrt darauf, dass Großbritannien sich für eines der Modelle entscheidet, welche die Union bereits mit anderen Staaten wirtschaftlich verbindet. Da London weder in der Zollunion noch im Binnenmarkt bleiben will, kommt aus Brüsseler Sicht nur ein Freihandelsabkommen infrage. Merkel zeigte sich zwar offen für "kreative Lösungen", aber wie die aussehen sollen, ist unklar. May kündigte an, "in Kürze" einen neuen Plan zur inneririschen Grenze vorlegen zu wollen. Die EU ist ihrerseits gewillt, bestimmte Zollkontrollen in die Hände britischer Beamter zu geben. Nicht alles müsse von EU-Zöllnern kontrolliert werden, vielleicht reichten auch Stichproben, sagte ein EU-Diplomat.