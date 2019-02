6. Februar 2019, 18:46 Uhr Brexit Höllenstimmung

EU-Ratspräsident Donald Tusk provoziert Brexiteers: Bei einem Treffen mit Irlands Premier denkt er laut darüber nach, wie der "besondere Platz in der Hölle für jene aussieht, die den Brexit betrieben haben, ohne auch nur die Skizze eines Plans zu haben".

Von Cathrin Kahlweit , London

Donald Tusk, Präsident des Europäischen Rats, ist der neue Lieblingsfeind der Brexiteers in London und Belfast. Bei einem Treffen mit dem irischen Premier Leo Varadkar in Brüssel hatte Tusk am Ende eines Statements zum Stand der Brexit-Verhandlungen provozierend gesagt: "Ich denke manchmal darüber nach, wie der besondere Platz in der Hölle für jene aussieht, die den Brexit betrieben haben, ohne auch nur die Skizze eines Plans zu haben, wie das sicher umgesetzt werden kann." Zuvor hatte er einmal mehr darauf hingewiesen, dass die EU-27 das Austrittsabkommen, anders als von der britischen Regierung gewünscht, nicht aufschnüren würden. Zugleich hoffe er aber, dass Theresa May, die an diesem Donnerstag in Brüssel zu Verhandlungen über die Vermeidung einer harten Grenze in Irland erwartet wird, mit Vorschlägen komme, die den Frieden in Nordirland nicht gefährdeten.

Der Sprecher von Theresa May bezeichnete Tusks Anmerkung als "nicht hilfreich"

Konservative Politiker in London und Politiker der nordirischen DUP, von der Mays Mehrheit im Unterhaus abhängt, zeigten sich empört darüber, dass Tusk im Zusammenhang mit den Anführern der Brexit-Kamapgne von einem "Platz in der Hölle" gesprochen hatte. Die für die Beziehungen zum Parlament zuständige Ministerin Andrea Leadsom, eine EU-Gegnerin, forderte umgehend eine Entschuldigung von Tusk für seinen "hasserfüllten und komplett inakzeptablen Kommentar". Tusk habe, so Leadsom, "keine Manieren".

Während der Sprecher von May, die sich derzeit auf einem Besuch in Nordirland befindet, die Anmerkung des Ratspräsidenten vorsichtig als "nicht hilfreich" bezeichnete und den Fokus auf einen Kompromiss zwischen EU und Großbritannien gelegt sehen wollte, waren Vertreter der unionistischen DUP nachgerade außer sich. Sammy Wilson, Brexit-Sprecher seiner Partei, tobte, Tusk habe seine Verachtung für jene 17,4 Millionen Briten gezeigt, die dafür gestimmt hätten, der "Korruption der EU zu entfliehen", und die nun "das Paradies in einem freien und prosperierenden Königreich" sähen. "Der teuflische EU-Maniker tut sein Bestes, um das Vereinigte Königreich an Europas Bürokratie zu fesseln und so unter Kontrolle zu halten", so Wilson.

Wie zu erwarten, waren die Reaktionen von Brexit-Gegnern wie der irischen SinnFéin-Partei oder der schottischen Nationalpartei eher positiv. Die SNP bestätigte Tusks Einschätzung, dass die "Scharlatane und Spieler", welche die Leave-Kampagne angeführt hätten, "nicht einmal den Anstand hatten, ihre Pläne vor der Abstimmung offenzulegen, was direkt zu dem Chaos geführt" habe, in dem das Land heute stecke. Und Mary Lou McDonald, Chefin der katholischen Sinn Féin, merkte an, kritische Sätze wie die des EU-Politikers könnten hartleibige Brexiteers wohl kaum noch weniger kompromissbereit machen, als sie ohnehin seien; diese Leute hätten "nichts als Verachtung" für die Erfahrungen, welche die Iren hätten machen müssen.

Der jüngste Schlagabtausch ist nur ein weiteres Indiz dafür, dass die Geduld der EU mit den lavierenden Briten am Ende ist - und dass sich der Ton in Großbritannien sechs Wochen vor EU-Austritt immer weiter verschärft. May hatte in einer Rede in Belfast am Mittwoch gesagt, sie werde am Backstop, der Auffanglösung für Nordirland für den Fall eines Scheiterns der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen, prinzipiell nicht rütteln. Sie sei aber für realistische, alternative Lösungen offen. Ähnliches hatte im Prinzip auch Tusk gesagt. Schlagzeilen aber machte nur sein letzter Satz.