Das Coronavirus lähmt nicht nur Wirtschaft und Gesellschaft, sondern auch die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen Großbritanniens zur EU. Bei der ersten Gesprächsrunde Anfang März kamen mehr als hundert Vertreter beider Seiten in Brüssel zusammen - unvorstellbar während der Pandemie. Nun konferieren die Diplomaten per Videoschalte; am Montag begann eine neue Runde. Doch der Austausch vor dem Bildschirm bringt weniger als die echte Begegnung und die Debatte am runden Tisch. Das Virus macht es daher noch schwieriger, die Verhandlungen rechtzeitig abzuschließen.