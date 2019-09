Britische Regierung will Unterhaus noch heute in Zwangspause schicken

Das britische Parlament soll bereits an diesem Montagabend in eine fünfwöchige Zwangspause geschickt werden. Das teilte ein Regierungssprecher in London am Montag mit.

Die Entscheidung gehört zu den Maßnahmen, mit denen Premier Boris Johnson verhindern will, dass seine Pläne zum Brexit blockiert werden. Johnson will das Land am 31. Oktober aus der Staatengemeinschaft führen, "komme, was wolle".

Ein am vergangenen Freitag verabschiedetes Gesetz sieht vor, dass die Regierung eine Verlängerung der Brexit-Frist beantragen muss, wenn bis zum 19. Oktober kein Abkommen ratifiziert ist. Bei einem No Deal drohen schwere Schäden für die Wirtschaft und andere Lebensbereiche. Heute soll das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit mit der Billigung durch Königin Elizabeth II. in Kraft treten.

Ebenfalls heute will der britische Premierminister allerdings auch erneut über eine Neuwahl abstimmen lassen. Mit der Abstimmung wird erst am Abend gerechnet. Für eine Neuwahl ist die Zustimmung von zwei Dritteln aller Abgeordneten notwendig. Bei einem ersten Versuch am Mittwoch hatte Johnson die dafür im Parlament nötige Zweidrittelmehrheit deutlich verfehlt. Die Opposition hat bereits angekündigt, dass sie das Gesetz erneut nicht zulassen wird.

Johnson will am 15. Oktober wählen lassen, um dann zwei Tage später beim EU-Gipfel mit einem Mandat für seinen kompromisslosen Brexit-Kurs zu erscheinen.