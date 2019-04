3. April 2019, 13:07 Uhr Brexit May stellt sich den Fragen des britischen Parlaments

Nach ihrem Kurswechsel diskutiert die Premierministerin mit den Abgeordneten. Verfolgen Sie die Debatte im Unterhaus live.

In den Wirren um eine mehrheitsfähige Lösung im Streit um den britischen EU-Austritt hat Premierministerin Theresa May ihren Brexit-Kurs geändert und will auf die Opposition zugehen. Noch an diesem Mittwoch will sie sich einem Regierungsvertreter zufolge mit Labour-Chef Jeremy Corbyn treffen, um einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse zu finden.

Zusätzlich zu dem Gespräch mit dem Oppositionsführer tritt die Regierungschefin am frühen Nachmittag im britischen Parlament auf. Im Unterhaus in London stellt sie sich in der wöchentlichen Runde den Fragen der Abgeordneten.

Das Parlament hatte May in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach die Zustimmung zu ihrem mit der EU aushandelten Brexit-Vertrag verweigert. Auch in ihrer eigenen Partei konnte die Premierministerin eine bedeutende Gruppe von Brexit-Hardlinern nicht überzeugen. Nach einer siebenstündigen Kabinettssitzung kündigte sie am Dienstag an, sich nun nicht mehr um die Zustimmung all derer im eigenen Lager bemühen, die ihrem Brexit-Deal bisher die Unterstützung verweigern. Bei der Fragerunde im Unterhaus wird sie deshalb vermutlich heftiger Kritik aus der innerparteilichen Opposition ausgesetzt sein.

Voraussichtlich im Anschluss beraten die Parlamentarier über einen Gesetzentwurf, mit dem eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten May zur Verschiebung des EU-Austritts zwingen will. Ob die Gruppe nach Mays Ankündigung weiter daran festhalten will, war zunächst unklar.