Nicht jedes Jubiläum ist ein Grund zum Feiern, insbesondere nicht das Jubiläum, das dem Vereinigten Königreich am kommenden Dienstag bevorsteht. Am 23. Juni 2016 stimmten 17,4 Millionen Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union, das waren 51,9 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Jetzt, zehn Jahre später, ist die Rückschau auf das wichtigste Ereignis in der jüngeren britischen Historie allerdings alles andere als euphorisch. Das Unterhaus diskutierte vor ein paar Monaten die Folgen des Brexits unter einem Motto, das auch ein Kinofilmtitel hätte sein können: „A Lost Decade“, ein verlorenes Jahrzehnt.
Zehn Jahre BrexitGroßbritannien und das verlorene Jahrzehnt
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Am Dienstag vor zehn Jahren stimmten die Briten für den Austritt aus der EU. Kein Grund zum Feiern, finden die meisten heute, viele wollen zurück. Doch die Politik in Brüssel und London hat der Brexit noch fest im Griff.
Von Michael Neudecker und Hubert Wetzel, London, Brüssel
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