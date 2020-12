Ein Vorgeschmack auf das, was ohne Abkommen passieren könnte: Schon jetzt stauen sich die Lastwagen am Kanal.

Von Björn Finke, Brüssel, und Alexander Mühlauer, London

Michel Barnier sprach von einem "Moment der Wahrheit". Es sei nur noch "sehr wenig Zeit, nur wenige Stunden, um diese Verhandlungen sinnvoll abzuschließen, wenn wir wollen, dass dieses Abkommen am 1. Januar in Kraft tritt", sagte der Brexit-Chefverhandler der EU am Freitagmorgen im Europaparlament. Die Abgeordneten dürften das gerne gehört haben, nachdem sie am Tag zuvor selber eine knappe Deadline gesetzt hatten: Sollte bis Sonntagabend, Mitternacht, keine Einigung in den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien erzielt werden, werde das Parlament den Handelsvertrag nicht mehr in diesem Jahr billigen.

In London sprach Kabinettsbürominister Michael Gove allerdings schon am Donnerstag davon, dass es durchaus möglich sei, bis nach Weihnachten weiterzuverhandeln. Dahinter steckt auch taktisches Kalkül: Je weniger Zeit den Hardcore-Brexiteers bleibt, einen möglichen Vertrag vor dem Inkrafttreten auseinanderzunehmen, desto besser wäre das für die Regierung. Das Unterhaus könnte jedenfalls bis Silvester zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um ein Abkommen zu ratifizieren.

Ohne Abkommen werden schon in weniger als zwei Wochen Zölle und Kontrollen eingeführt

In diesem Fall würde der Vertrag auf EU-Seite zunächst ohne Ratifizierung durch das Europaparlament vorläufig angewendet werden. Das Abkommen würde also am 1. Januar wirksam, und die Abgeordneten könnten es de facto nur noch nachträglich abnicken - ein Affront der EU-Mitgliedstaaten gegenüber den Parlamentariern.

Die Zeit ist so knapp, weil zum Jahreswechsel die Brexit-Übergangsphase endet, während derer Großbritannien Teil des EU-Binnenmarkts und der Zollunion bleibt. Ohne Freihandelsabkommen müssten daher in weniger als zwei Wochen Zölle und Zollkontrollen eingeführt werden, zum Schaden der Wirtschaft und Verbraucher.

Was die Verhandlungen selbst betrifft, ist die Tonlage auf EU-Seite seit Tagen sehr viel positiver als in London. So auch nach dem Telefonat zwischen Ursula von der Leyen und Boris Johnson am Donnerstagabend. Während die EU-Kommissionspräsidentin das Positive unterstrich und von "substanziellen Fortschritten bei vielen Themen" sprach, warnte der britische Premierminister davor, dass die Verhandlungen "sehr wahrscheinlich" scheitern dürften, sollte die EU ihre Position nicht "substanziell ändern". Die Gespräche seien in einer "ernsten Lage".

Die Fangquoten von EU-Fischern sind der größte Streitpunkt

Der Premier kritisierte vor allem die "schlichtweg nicht zumutbare" Brüsseler Haltung beim Streit über Fangquoten von EU-Fischern in britischen Gewässern. Nach Angaben aus Verhandlungskreisen ist die EU lediglich dazu bereit, 18 Prozent des bisherigen Fischfangwertes an die Briten zurückzugeben. London beansprucht hingegen 80 Prozent. Ungeklärt ist auch die Frage, wie lange eine Übergangsphase bei den Fischereirechten dauern soll, die den Status quo fortschreibt. London hat drei Jahre vorgeschlagen, Brüssel acht. Von der Leyen räumte nach dem Gespräch mit Johnson ein, dass hier große Differenzen blieben.

Fortschritte gab es hingegen beim Thema Level Playing Field, also den Vorgaben für fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen in Großbritannien und in der EU. Bernd Lange, der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, sagte, die Briten "akzeptieren nun, dass ein Mechanismus nötig ist für den Fall, dass eine Seite über die Jahre Standards und Regeln ändert und dies zu Wettbewerbsnachteilen führt". Gestritten werde jetzt über die Details der Ausgestaltung, sagte der SPD-Europaabgeordnete.

Beide Lager haben sich angeblich auf eine Freiheitsklausel geeinigt

Aus dem Umfeld der Verhandler heißt es, dass sich beide Seiten auf eine sogenannte freedom clause (Freiheitsklausel) verständigt hätten. Demnach soll London wie gewünscht das Recht erhalten, eigene Gesetze und Regularien zu verabschieden. Sollte Brüssel allerdings der Meinung sein, dass dies den Wettbewerb verzerrt, startet ein Streitschlichtungsprozess, der zu Vergeltungszöllen führen kann.

Umgekehrt darf London diesen Mechanismus ebenfalls nutzen. Denn auch im Königreich gibt es die Sorge, dass die EU unlautere Industriepolitik betreiben könnte. So ist London etwa der Meinung, dass EU-Fördergelder als Subventionen eingestuft werden müssen, die unter den neuen Mechanismus fallen. Dies würde auch den neuen Corona-Hilfstopf betreffen, aus dem Brüssel 750 Milliarden Euro an Mitgliedstaaten verteilen will - viel Geld, um Unternehmen und Branchen mit staatlichem Geld zu päppeln.