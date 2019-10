Boris Johnson am Mittwoch bei seiner Parteitagsrede in Manchester.

Der britische Brexit-Unterhändler David Frost übergab am Mittwoch Premierminister Boris Johnsons Vorschlag für neue Verhandlungen. Inhaltlich geht es um die Grenze zwischen Irland und Großbritannien und etwaige Regelungen, wie harte Grenzkontrollen dort in Zukunft vermieden werden können.

Das vierseitige Dokument wurde auch auf der Webseite der britischen Regierung veröffentlicht - im Titel heißt es "Ein fairer und angemessener Kompromiss". "Wir müssen das noch vor dem Treffen des Europäischen Rats im Oktober hinkriegen", heißt es zu Beginn. Schaffe man es nicht, einen Deal auszuhandeln, wäre das ein "Versagen der Staatskunst", für das "wir alle" verantwortlich wären.

Johnson schlägt vor, die Idee des sogenannten "Backstop" nicht weiterzuverfolgen. Stattdessen solle es ein klassisches Freihandelsabkommen geben, durch das Großbritannien die Kontrolle über seine "eigenen behördlichen Angelegenheiten und Handelspolitik" zurückerlange. Einheitliche Regeln in Nordirland und Irland - etwa für alle Güter - sollen dafür sorgen, dass Grenzontrollen nicht notwendig seien. Die Regelung soll zunächst zwei Jahre dauern, danach soll das nordirische Parlament darüber bestimmen dürfen, ob sie bestehen bleibt. Zusätzlich zu dem Grunddokument gibt es noch eine siebenseitige Erklärung.

Die Pläne dürften in der EU auf große Skepsis stoßen. Der von Brüssel geforderte Schutz des Europäischen Binnenmarkts vor Produkten, die nicht den EU-Standards entsprechen, läge in der Hand des nordirischen Regionalparlaments, das alle vier Jahre darüber entscheiden würde, ob sich der britische Landesteil an europäischen oder an britischen Standards orientiert. Nach dem Willen Londons soll sich die EU gleichzeitig verpflichten, in keinem Fall Kontrollen an der Grenze durchzuführen. Johnson betonte in dem Schreiben, es sei "nicht das Ziel der aktuellen Regierung", eine enge Anbindung an EU-Regeln zu Zöllen und Produktstandards einzugehen.

Der Brexit-Unterhändler für die EU, Michel Barnier, soll prüfen, ob Johnsons Vorschlag als Grundlage für letzte Verhandlungen geeignet ist. Danach wird er ihn gegebenenfalls an Experten im EU-Parlament und Vertreter der Mitgliedstaaten weitergeben. Auf einer Pressekonfernez mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte, der für eine Regierungskonsultation in Berlin weilt, wollte Kanzlerin Merkel die Entwicklungen noch nicht kommentieren. Man werde sich die neuen Vorschläge erst ansehen und gemeinsam bewerten. Merkel stellte aber erneut fest, dass die EU der 27 geschlossen zusammensteht. "Wir haben vollstes Vertrauen in Michael Barnier", so die Kanzlerin.

Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sollte einen ersten Blick auf den Vorschlag werfen und später mit Johnson telefonieren. Großbritannien wird die Europäische Union nach aktuellem Stand am 31. Oktober verlassen. Das hat Johnson als Regierungsziel ausgegeben, notfalls auch ohne Brexit-Abkommen.