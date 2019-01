15. Januar 2019, 21:19 Uhr Reaktionen auf Brexit-Abstimmung Juncker mahnt Briten, ihre Ziele zu klären

Die Zeit sei fast um, schreibt der EU-Kommissionspräsident. Juncker, aber auch deutsche Politiker bedauern das Ergebnis der Abstimmung zum Brexit im Unterhaus.

In der Europäischen Union wird die Entscheidung der Briten mit Bedauern aufgenommen: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bedauert das Ergebnis der Abstimmung im britischen Unterhaus. Das britische Votum verstärke das Risiko eine "No Deal"-Brexits, teilt er in einer schriftlichen Erklärung mit. Er fordert das Vereinigte Königreich dringend auf, so bald wie möglich seine Ziele zu klären. "Die Zeit ist fast um", schreibt Juncker. Das Austrittsabkommen sei eine "fairer Kompromiss und der bestmögliche Deal". Und es sei von Seiten der EU mit viel Zeit und Mühe, Kreativität und Flexibilität ausgehandelt worden.

Der EU-Parlamentsabgeordnete Jo Leinen (SPD) wirft den britischen Parlamentariern vor, "unverantwortlich" gehandelt zu haben, indem sie "ohne einen Plan B" gegen das mit der EU ausgehandelte Abkommen gestimmt zu haben. Den Menschen und der Wirtschaft Europas werde dadurch eine weitere "Periode der Unsicherheit" zugemutet, teilt er mit. "Es bleiben nur wenige Möglichkeiten und kaum Zeit, einen harten Brexit zu verhindern und die Schäden für beide Seiten zumindest zu begrenzen." Ohne eine Änderung der britischen Posiition könne es "keine substanziellen Nachverhandlungen" geben.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) schreibt auf Twitter von einem "bedauerlichen" Votum. Er mahnt: "Alle müssen jetzt die Ruhe bewahren. Die #EU kann aber ihre Prinzipien nicht aufgeben, so sehr wir mit den Briten weiter eng verbunden bleiben wollen."

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) schreibt auf Twitter: "Das ist ein bitterer Tag für Europa. Wir sind vorbereitet." Doch ein ungeregelter Brexit sei die "schlechteste aller Möglichkeiten", für die EU, besonders aber für Großbritannien.