Zum Hauptinhalt springen

Umfrage zum BrexitJunge Briten für EU-Beitritt

Lesezeit: 2 Min.

Pro-Brexit-Plakate vor dem britischen Parlament in London.
Pro-Brexit-Plakate vor dem britischen Parlament in London. Hannah McKay/REUTERS

Der Brexit sollte Großbritannien mehr Kontrolle und Unabhängigkeit von Europa bringen. Zehn Jahre später sehen viele Briten vor allem die Nachteile. Eine Mehrheit wünscht sich engere Beziehungen zur Europäischen Union.

Von Sebastian Strauß

SZ bei Google bevorzugen

Vor fast genau zehn Jahren waren die Briten aufgerufen, sich zu entscheiden: Remain or Leave, Bleiben oder Austreten. Ein Kreuzchen auf dem Stimmzettel, bei dem es um nicht weniger ging als den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union. Das Ergebnis fiel knapp aus: 51,9 Prozent votierten für den Austritt.

Zur SZ-Startseite

Zehn Jahre Brexit
:Großbritannien und das verlorene Jahrzehnt

Am Dienstag vor zehn Jahren stimmten die Briten für den Austritt aus der EU. Kein Grund zum Feiern, finden die meisten heute, viele wollen zurück. Doch die Politik in Brüssel und London hat der Brexit noch fest im Griff.

SZ PlusVon Michael Neudecker und Hubert Wetzel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite