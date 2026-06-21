Der Brexit sollte Großbritannien mehr Kontrolle und Unabhängigkeit von Europa bringen. Zehn Jahre später sehen viele Briten vor allem die Nachteile. Eine Mehrheit wünscht sich engere Beziehungen zur Europäischen Union.

Vor fast genau zehn Jahren waren die Briten aufgerufen, sich zu entscheiden: Remain or Leave, Bleiben oder Austreten. Ein Kreuzchen auf dem Stimmzettel, bei dem es um nicht weniger ging als den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union. Das Ergebnis fiel knapp aus: 51,9 Prozent votierten für den Austritt.