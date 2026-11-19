Der Brexit vor zehn Jahren hat das Königreich verletzlicher gemacht. Der deutsch-britische Historiker Kiran Klaus Patel erklärt, warum jetzt die Wiederannäherung an Europa ansteht – und weshalb sie so riskant ist.

Seit seinem Amtsantritt im Sommer denkt der britische Premierminister ziemlich laut und öffentlich darüber nach, wie London und die EU wieder enger zusammenarbeiten könnten. An diesem Freitag kommt es zum Spitzentreffen in Brüssel, aber auch danach wird noch viel zu besprechen sein. Der Historiker Kiran Klaus Patel hat sich intensiv mit der EU befasst – und er hat einen deutschen sowie einen britischen Pass. Im SZ-Interview spricht er über geplatzte Hoffnungen und die Gründe für ein neu gewecktes Interesse aneinander.