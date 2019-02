25. Februar 2019, 18:50 Uhr Großbritannien Labour-Partei fordert zweites Brexit-Referendum

Die größte Oppositionspartei stellt sich hinter die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum in Großbritannien.

Nach langem Zögern hat sich die britische Labour-Partei auf die Forderung nach einem neuen Brexit-Referendum festgelegt. Das teilte die größte britische Oppositionspartei auf ihrer Webseite mit. Parteichef Jeremy Corbyn werde die Abgeordneten noch am Montag über diesen Schritt informieren. Labour wolle damit einen "zerstörerischen Tory-Brexit" der konservativen Regierungspartei von Premierministerin Theresa May verhindern.

May will die Abgeordneten in London am Dienstag auf den neuesten Stand der Brexit-Gespräche bringen. Am Mittwoch kommt das britische Unterhaus zusammen, um über das weitere Vorgehen beim geplanten Austritt aus der EU zu beraten und abzustimmen. Abgeordnete legen dann Änderungsvorschläge für das Brexit-Abkommen mit der EU vor, darunter solche, in denen ein zweites Referendum gefordert wird.

Schon seit einiger Zeit sprechen sich verschiedene Labour-Parlamentarier für ein zweites Referendum aus. Corbyn hatte sich dieser Forderung bislang nicht angeschlossen, sondern ein zweites Referendum nur als letztes Mittel bezeichnet, auf das Labour zurückgreifen werde, falls der Brexit-Vertrag nicht geändert werden könne und vorzeitige Neuwahlen nicht möglich seien. Für diese Haltung wurde er in den eigenen Reihen teils scharf kritisiert.