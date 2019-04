9. April 2019, 13:17 Uhr Brexit May sucht Unterstützer für Fristverlängerung

Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt die britische Premierministerin Theresa May zu Brexit-Beratungen in Berlin.

Am Tag vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit sucht die britische Premierministerin May in Berlin und Paris Unterstützung für ihren Vorschlag einer Fristverlängerung.

Die britische Regierungsvertreterin Leadsom schlägt Änderungen am längst fertiggezurrten Brexit-Abkommen vor und stößt auf taube Ohren.

In London beraten die Abgeordneten des Unterhauses und im kleinen Kreis Vertreter von Regierung und Opposition.

Premierministerin Theresa May bemüht sich am Dienstag um Rückendeckung für ihren Antrag auf Fristverlängerung bei der EU. Dazu traf sie Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Beide wollen einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ohne Abkommen am 12. April verhindern.

May will einen weiteren Aufschub bis zum 30. Juni. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat dagegen eine Verlängerung bis zu zwölf Monate vorgeschlagen. Die Entscheidung soll am Mittwochabend oder in der Nacht zu Donnerstag bei einem Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel fallen. Am Tag vor dem Gipfel setzt EU-Chefunterhändler Michel Barnier den Rahmen für einen erneuten Brexit-Aufschub. Die Dauer müsse zum Zweck einer erneuten Fristverlängerung für einen britischen EU-Ausstieg passen, sagte Barnier bei einem Treffen der EU-Europaminister in Luxemburg. "Jede Verlängerung sollte einem Zweck dienen. Die Dauer sollte verhältnismäßig zum Ziel sein. Unser Ziel ist ein geordneter Ausstieg."

Am Abend reist May zu Gesprächen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach Paris. Macron sieht eine weitere Verschiebung des Austritts mit großer Skepsis. Die Europäische Union könne nicht dauerhaft "Geisel" einer politischen Krisenlösung in London sein, erklärte er kürzlich.

Die Parlamentsbeauftragte der britischen Regierung, Andrea Leadsom, hofft auf Merkels Unterstützung, um vom britischen Parlament doch noch die Zustimmung für einen Brexit-Deal zu erhalten: Es wäre fantastisch, wenn Merkel zustimmte, das Austrittsabkommen wieder aufzuschnüren, sagte Leadsom. Der Vorschlag stößt in Brüssel und London auf taube Ohren. Die EU hat immer wieder betont, dass das zwischen der EU und May vereinbarte Austrittsabkommen auf keinen Fall wieder aufgeschnürt wird. Spielraum gebe es nur bei der Politischen Erklärung zum Brexit.

In London beraten die britische Regierung und die Labour-Opposition weiterhin. Labour hatte zuvor kritisiert, dass die Regierung auf ihrer Meinung beharre und sich nicht bewege. Justizminister David Gauke sprach hingegen von "konstruktiven" Gesprächen. Es sei aber noch zu früh zu sagen, ob man zu einer Einigung komme. "Flexibilität von beiden Seiten ist nötig", sagte Gauke am Dienstag dem Sender BBC.

Das britische Parlament, das im Brexit-Kurs zerstritten ist, sicherte sich am späten Montagabend ein Recht auf Mitsprache beim Brexit-Terminvorschlag. Das umstrittene Gesetz passierte am Montag mit kleinen Änderungen das Oberhaus, das Unterhaus akzeptierte die Änderungen und die Queen stimmte zu.

Am Dienstagnachmittag debattiert das Unterhaus über Mays Vorschlag einer Fristverlängerung. Die Abgeordneten haben den von May mit der EU vereinbarten Austrittsvertrag bereits drei Mal abgelehnt. Ohne Vertrag droht ein ungeregelter Ausstieg aus der EU. Ein solcher harter Brexit hätte vor allem für Großbritannien, aber auch für Europa, massive wirtschaftliche Folgen.