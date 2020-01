Konnte sich nicht mit Änderungen am Brexit-Gesetz durchsetzen: das britische Oberhaus im Parlament, das House of Lords.

Das Ratifizierungsgesetz über den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union hat am Mittwoch das britische Parlament passiert. Das Oberhaus hatte am Dienstag noch Änderungen an dem Papier vorgenommen. Das Unterhaus machte diese am Mittwoch jedoch wieder rückgängig, schließlich stimmte auch das House of Lords zu. Königin Elizabeth II muss das Gesetz noch unterschreiben.

Die Lords im Oberhaus hatten gefordert, dass Großbritannien auch nach dem Brexit unbegleiteten minderjährigen Migranten erlaubt, bei Familienmitgliedern in Großbritannien zu leben. Das Versprechen war von der ehemaligen Premierministerin Theresa May gemacht, jedoch nach dem Wahlsieg von Premier Boris Johnsons Konservativen im Dezember zurückgenommen worden. Johnsons Regierung teilte mit, minderjährige Migranten weiterhin die Einreise nach Großbritannien erlauben zu wollen, dies gehöre jedoch nicht in das Austrittsgesetz.

Ebenfalls zurückgenommen wurde eine Änderung der Lords, die es EU-Bürgern erkaubt hätte, auch nach dem Brexit ohne großen bürokratischen Aufwand in Großbritannien zu bleiben. EU-Bürger in Großbritannien haben nun noch bis Ende 2020 Zeit, um eine Aufenthaltserlaubnis zu beantragen. Auch das EU-Parlament muss dem Scheidungsdeal noch zustimmen. Eine Abstimmung wird am 29. Januar erwartet. Der Brexit ist für den 31. Januar geplant.

Der Schritt kommt mehr als dreieinhalb Jahre nachdem die Briten in einem historischen Referendum im Juni 2016 für den Austritt aus der Staatengemeinschaft gestimmt hatten. Bis Ende 2020 bleibt Großbritannien aber noch in einer Übergangsphase, während der sich so gut wie nichts ändert.In diesem knappen Zeitraum müssen sich nun Brüssel und London auf ihre künftigen Beziehungen einigen. Das Spektrum reicht von einem Handelsabkommen bis zur künftigen Partnerschaft im Kampf gegen Verbrechen und Terrorismus. Es ist zwar möglich, die komplexen Verhandlungen zu verlängern. Der britische Premierminister Boris Johnson hat dies allerdings bereits strikt abgelehnt.