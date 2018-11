14. November 2018, 16:27 Uhr Europäische Union Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Brexit

Gibt es eine Einigung zwischen London und Brüssel? Welche Hürden muss Theresa May noch nehmen? Und dürfen EU-Bürger nach dem Austritt noch nach Großbritannien reisen? Ein Überblick.





Von Matthias Kolb , Straßburg, Barbara Galaktionow und Markus C. Schulte von Drach

Gibt es eine Einigung zwischen Großbritannien und der EU?

Nach Monaten intensiver Verhandlungen haben sich das Vereinigte Königreich und die Europäische Union auf einen Vertragsentwurf für den Brexit geeinigt. Dies ist ein wichtiger Zwischenschritt, aber angesichts der innenpolitischen Probleme von Premierministerin Theresa May keineswegs Anlass für Jubel. Obwohl in vielen intensiven Nachtsitzungen auf diesen Durchbruch hingearbeitet wurde, zeigen sich beide Seiten recht verhalten. London versteckte die Nachricht am Dienstagabend in einer Terminankündigung: "Das Kabinett wird sich morgen um zwei Uhr nachmittags treffen, um den Vertragsentwurf zu prüfen, den die Verhandlungsteams in Brüssel ausgearbeitet haben", schrieb Mays Pressebüro.

Von Seiten der EU-Kommission, die für die 27 verbleibenden Mitglieder die Gespräche führt, gab es zunächst kein offizielles Statement. Erst am Mittwoch bestätigte die EU-Kommission, dass man sich auf "die Elemente" eines Abkommens geeinigt habe. Manfred Weber, Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, sprach in den ARD-"Tagesthemen" von einer grundsätzlichen Einigung. "Ja, der weiße Rauch steigt auf." In Brüssel findet am Mittwochnachmittag eine Sondersitzung der Botschafter der EU-27 statt. Mindestens 400 Seiten umfasst der Entwurf des Austrittsabkommens, auf den sich die Experten aus London mit dem Team von EU-Chefunterhändler Michel Barnier geeinigt haben. Das Dokument ist so lang, weil alles völkerrechtlich verbindlich festgelegt werden muss. Ergänzend soll es eine fünfseitige politische Erklärung geben. Diese ist rechtlich nicht bindend, weshalb die 27 EU-Mitglieder hier mehr Möglichkeiten haben, der politisch so bedrängten Theresa May entgegenzukommen. Ein EU-Diplomat formulierte es kürzlich so: "Da lässt sich viel Nettes reinschreiben, denn das kostet ja nichts."

Was passiert heute im britischen Kabinett?

Die Unterhändler der britischen Regierung und der EU mögen sich verständigt haben, doch die vermutlich härteren Verhandlungen stehen Premierministern May noch bevor. An diesem Mittwoch kommt es zunächst darauf an, ob die britische Regierungschefin den Brexit-Deal durch ihr eigenes Kabinett bringt. Ob ihr das gelingt, ist offen. Seit 14 Uhr (15 Uhr MEZ) läuft die von May anberaumte Sondersitzung des Kabinetts. Zuvor konnten die Minister und Ministerinnen den Vertragsentwurf in einem geheimen reading room einsehen. Außerdem wurde eine Reihe von Ressortchefs schon am Dienstagabend zu Einzelgesprächen in die Downing Street 10 gebeten.

Der Druck, der auf den Ministern lastet, ist enorm. Sowohl Brexit-Hardliner als auch konservative "Remainer", also Gegner eines EU-Austritts, appellieren an sie, den Plan abzulehnen. Der britischen BBC zufolge haben einige Kabinettsmitglieder zudem selbst "starke Vorbehalte". Handelsminister Liam Fox und andere Minister wollten sich schon am Morgen treffen, um vor der Sitzung ihre Positionen abzusprechen, berichtet der Guardian. Julian Smith, der als sogenannter Chief Whip der Konservativen Partei im Parlament dafür zuständig ist, Abstimmungsmehrheiten zu organisieren, äußerte sich dennoch zuversichtlich, dass May die Zustimmung ihres Kabinetts erhalten werde.

Günstig für die Premierministerin ist, dass mit Boris Johnson und David Davis zwei Brexit-Hardliner ihre Ministerposten bereits im Sommer hinwarfen, weil ihnen Mays Linie als zu weich erschien. Ob weitere Rücktritte folgen, wird sich möglicherweise heute zeigen.

Was sind die wichtigsten Streitfragen?

Seit Wochen dreht sich alles um die Frage, wie man eine "harte Grenze" auf der irischen Insel vermeidet, um weder die dortige Wirtschaft noch den fragilen Friedensprozess durch Kontrollen und Schlagbäume zu gefährden.

Es geht vor allem um die Zeit ab 2021, wenn die knapp zweijährige Übergangsphase endet, die nach einem Deal und dem offiziellen Ausscheiden Großbritanniens am 29. März 2019 beginnt und in der London in der Zollunion und im Binnenmarkt verbleibt, allerdings seine Stimmrechte verliert. Für den Fall, dass sich Brüssel und London bis Ende 2020 nicht auf einen neuen Handelsvertrag einigen, soll ein "backstop" verhindern, dass sich zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland viel ändert. Die Möglichkeit eines "backstop" sehen viele Brexiteers als Angriff auf die Einheit des Vereinigten Königreichs - während Theresa May stets betont, dass diese Rückfalloption nie nötig sein werde.

Der neue Vorschlag sieht nun vor, dass ein möglicher "backstop" fürs gesamte Vereinigte Königreich gelten soll. Mitte 2020 sollen Brüssel und London gemeinsam eine von drei Optionen wählen. Szenario 1 wäre ein für alle Seiten akzeptabler Handelsvertrag oder eine Lösung für Nordirland, die vor allem von Irland unterstützt wird. Dies ist die Argumentation von May, die einen "backstop" unnötig machen würde.

Szenario 2 wäre eine Verlängerung der Übergangsphase bis ins Jahr 2021 hinein - rechtlich bliebe alles beim Alten, aber London müsste analog zu den Mitgliedsbeiträgen viele Milliarden bezahlen. Als drittes Szenario wird eine Zollunion zwischen Großbritannien und der EU genannt, während Nordirland noch enger angebunden wird. Hier steckt der Teufel im Detail: Die EU beharrt darauf, dass London in diesem Falle alle Standards einhält, um keine Wettbewerbsvorteile zu haben.