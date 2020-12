Von Björn Finke, Brüssel, und Alexander Mühlauer, London

Bei den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU soll ein Treffen auf höchster Ebene den Durchbruch bringen: Der britische Premier Boris Johnson werde in den kommenden Tagen nach Brüssel reisen, um die verbleibenden Hürden zu diskutieren, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die beiden telefonierten am Montagabend anderthalb Stunden. Das Duo gab den Chefverhandlern Michel Barnier und Lord David Frost den Auftrag, für diese Gespräche eine Liste mit den Streitpunkten zu erstellen.

Barnier und Frost hatten den Montag über verhandelt, ohne die Gräben überbrücken zu können. Das Treffen mit Johnson könnte mit dem EU-Gipfel zusammenfallen, der ohnehin für Donnerstag und Freitag geplant ist und zu dem die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten anreisen. Ein Regierungsvertreter in London senkte aber die Erwartungen: In den vergangenen Tagen habe es keine Fortschritte gegeben, weswegen nun eine politische Lösung nötig sei. Allerdings sei die Lage schwierig, "und es ist sehr gut möglich, dass wir keine Einigung erreichen".

Ohne Einigung droht der harte Bruch schon in drei Wochen

Bei einem Scheitern der Verhandlungen würde in gut drei Wochen ein harter Bruch drohen. Zwar hat das Königreich die EU bereits Ende Januar verlassen, doch Bürger und Firmen werden das erst zum Jahreswechsel spüren. Dann endet die Übergangsphase, in der Großbritannien Teil des EU-Binnenmarkts und der Zollunion bleibt. Gelingt nicht vorher der Abschluss eines Freihandelsvertrags, werden von Januar an Zölle und Zollkontrollen eingeführt, zum Schaden der Unternehmen.

Bereits am Samstagabend hatten von der Leyen und Johnson telefoniert und beschlossen, dass Barnier und Frost ihre kurzzeitig unterbrochenen Verhandlungen fortsetzen. Am Sonntag diskutierte das Duo zehn Stunden lang. Es seien aber kaum Annäherungen erreicht worden; bei den altbekannten Streitpunkten blieben Gräben, sagte Barnier nach Angaben von Teilnehmern am Montagmorgen bei Besprechungen mit EU-Botschaftern und Europaabgeordneten. So sind noch immer die Fangquoten für EU-Fischer in britischen Gewässern umstritten, Vorgaben für fairen Wettbewerb zwischen Firmen in Großbritannien und in der EU sowie die Frage, wie Streitfälle geschlichtet und Strafen verhängt werden sollen. Diese Themen nannten auch von der Leyen und Johnson in ihrer Mitteilung am Montagabend.

Die persönlichen Gespräche mit Johnson werden allerdings von der Entscheidung des Premierministers belastet, das umstrittene Binnenmarktgesetz wieder ins Unterhaus einzubringen. Der Rechtsakt würde den bereits gültigen Austrittsvertrag mit der EU aushebeln; über ihn sollte am späten Montagabend abgestimmt werden - für Brüssel eine Provokation. Doch machte die Regierung klar, dass sie die kontroversen Passagen streichen werde, sollte der Abschluss eines Freihandelsvertrags gelingen.