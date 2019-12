Brüssel sollte Johnson den bestmöglichen Vertrag anbieten, der in den wenigen Monaten ausgearbeitet werden kann, findet Finke: keine Zölle für Güter, dafür britische Garantien zu Standards und Regeln.

Der britische Premier Boris Johnson will per Gesetz eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Brexit ausschließen. Trotz des Risikos einer Chaostrennung sollte die EU an ihrer harten Linie festhalten, kommentiert SZ-Autor Björn Finke.