EU-Chefunterhändler Michel Barnier über Theresa May und Boris Johnson als Verhandlungspartner - und warum Neuwahlen in Großbritannien keinen großen Einfluss auf Brexit-Gespräche hätten.

In London diskutierten die Parlamentarier am Dienstag über Neuwahlen. In Brüssel wartete Michel Barnier, Chef-Unterhändler der EU für den Brexit, wie die Sache ausgeht. Zeit für ein Gespräch mit der SZ und anderen europäischen Zeitungen, für eine Rückschau und einen Blick nach vorn.