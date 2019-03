27. März 2019, 05:12 Uhr EU-Austritt Westminster sucht einen Weg aus dem Brexit-Dilemma

Das Parlament in Westminister lotet an diesem Mittwoch Alternativen zum Brexit-Plan von Premierministerin Theresa May aus.

Welcher Brexit-Kurs könnte eine Mehrheit finden? Das wollen die britischen Unterhaus-Abgeordneten an diesem Mittwoch in einer Reihe sogenannter indikativer Voten durchdeklinieren.

Noch ist unklar, über welche alternativen Szenarien abgestimmt wird.

Hochrangige Tories planen derweil offenbar Neuwahlen.

Von Cathrin Kahlweit , London

In einem historischen Schritt hat sich das britische Unterhaus in der Nacht auf Dienstag selbst ermächtigt, über Parteigrenzen hinweg und an der Regierung vorbei eine Lösung für den Brexit-Streit zu finden. Mit den Stimmen von knapp 30 konservativen Tories entschied sich das Parlament, der Premierministerin an diesem Mittwoch das Heft aus der Hand zu nehmen.

Es will in einer Reihe sogenannter indikativer Voten durchdeklinieren, welcher Kurs eine Mehrheit finden könnte. Allerdings war auch noch wenige Stunden vor Beginn der wichtigen Debatte noch immer nicht klar, wie das Prozedere genau aussehen wird.

Der Autor der erfolgreichen Initiative, der konservative Abgeordnete Oliver Letwin, kündigte am Dienstag an, er werde baldmöglichst einen Ablaufplan für die Debatte vorlegen, und lud andere Abgeordnete ein, dies ebenfalls zu tun. Umstritten war zunächst noch, welche alternativen Vorschläge auf dem Stimmzettel stehen sollen.

Gesetzt ist der von May mit der EU ausgehandelte Austrittsvertrag. Aber schon die Frage, ob über No Deal, also einen vertragslosen Austritt, abgestimmt werden soll, ist strittig, weil die Mehrheit der Parlamentarier diesen Weg ohnehin heftig ablehnt. Diskutiert werden soll unter anderem über ein zweites Referendum, den Verbleib in der Zollunion und das sogenannte Norwegen-Modell, das einer Mitgliedschaft in der Efta (Europäische Freihandelsassoziation) gleichkäme.

Strittig ist nach wie vor auch, wie genau das Abstimmungsverfahren aussieht und ob Mehrfachvoten erlaubt sein sollen. Die Regierung verurteilte den Beschluss des Unterhauses als "gefährlichen Präzedenzfall". Sie hat bereits angekündigt, dass sie sich im Zweifel nicht an eine Mehrheitsentscheidung des Parlaments gebunden sehe - zumal, wenn diese dem Parteiprogramm und den Versprechungen an die britischen Wählern zuwiderlaufe.

Einflussreiche Tories entwickeln offenbar bereits Szenarien für Neuwahlen

Um für Letwins Vorschlag und damit gegen die eigene Regierung stimmen zu können, hatten drei Staatssekretäre ihr Amt aufgegeben. Einer von ihnen, Richard Harrington aus dem Wirtschaftsministerium, argumentierte damit, dass es an der Zeit sei, das Land an die erste Stelle zu rücken und nicht die Partei. Mays größtes Interesse sei es aber, die Partei zusammenzuhalten.

Alistair Burt, bisher Staatssekretär im Außenministerium, warnte in seinem Rücktrittsschreiben, Mays Beharren auf ihrem Kurs mache wenig Eindruck auf die Kollegen, habe aber einen großen "Einfluss auf das Land". Sie verstärke damit die politische Unsicherheit, erhöhe die Kosten für die Wirtschaft und vermindere das Vertrauen der Bürger in die Politik.

May hat sich offenbar noch nicht entschieden, ob sie bei der Abstimmung an diesem Mittwoch den Fraktionszwang aufheben will. Weitere Minister haben mit Rücktritt gedroht, sollte sie das Abstimmungsverhalten der Tories vorgeben wollen.

Während sich das Unterhaus auf den Abstimmungsmarathon vorbereitete, mehrten sich, wie schon am Wochenende, erneut die Gerüchte, dass Mays Rücktritt bevorstehen könnte. Sie will offenbar am Mittwochnachmittag vor dem 1922er-Komitee sprechen, in dem wichtige und kritische Tory-Politiker versammelt sind. In Westminster wird gemutmaßt, dass sie ihren Rückzug ankündigen könnte, wenn die Abgeordneten im Gegenzug womöglich doch noch, eventuell am Donnerstag, für ihren Deal stimmen würden.

Ein einflussreicher Gegner des Brexit-Vertrags, der Hardliner Jacob Rees-Mogg, ist offenbar überraschend auf Mays Linie eingeschwenkt. Allerdings hat sich die nordirische DUP, die May für einen Erfolg braucht, am Dienstag noch einmal deutlich vom Kurs der Regierungschefin distanziert. Brexit-Sprecher Sammy Wilson sagte, lieber sähe die DUP eine einjährige Verschiebung, als sich jetzt in das "Gefängnis" des Austrittsabkommens sperren zu lassen.

Hochrangige Tories planen derweil offenbar für Neuwahlen. Wie Medien berichteten, haben Mays Mitarbeiter angefangen, Szenarien für vorgezogene Parlamentswahlen zu entwickeln.