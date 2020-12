Von Alexander Menden

Der britische Premierminister Boris Johnson bedient sich gerne spektakulärer Beispiele aus der Militärgeschichte. Kürzlich zog er in einem Beitrag für die Mail on Sunday das Ende der Napoleonischen Kriege 1815 für einen Vergleich mit dem Kampf gegen Corona heran: "Dieses Mal wissen wir in unseren Herzen, dass wir dabei sind zu siegen und dass wir schließlich unweigerlich siegen werden", schrieb Johnson. "Denn die Armeen der Wissenschaft kommen uns zu Hilfe, und das mit all der moralstärkenden, von Trompetenstößen begleiteten Begeisterung jener preußischen Verbündeten, die Wellington bei der Schlacht von Waterloo aus den Wäldern zu Hilfe eilten."

Die "Armeen der Wissenschaft", das sind in Johnsons Metaphernwelt jene Forscher, die Impfstoffe gegen das Sars-CoV-2-Virus entwickelt haben - so weit, so gewohnt martialisch. Dass Johnson ausgerechnet den Beitrag von Feldmarschall Blüchers Truppen bei Waterloo heraufbeschwor, ist schon bemerkenswerter.

Die deutschen Verbände bei dieser Schlacht spielen traditionell keine besonders große Rolle in der britischen Geschichtsschreibung, obwohl sie den schwer bedrängten englischen Truppen des Feldherrn Wellington ("Ich wollte, es wäre Nacht oder die Preußen kämen!") gerade noch rechtzeitig zu Hilfe eilten.

Doch Deutschland ist, spätestens seit der Fußball-WM 2006, immer mehr ins Zentrum der britischen Wahrnehmung gerückt, und das nicht nur, wenn es um Europa- und Weltpolitik geht. Der endgültige Brexit nach dem Ende der Übergangsphase am 31. Dezember wird nicht nur eine Zäsur im Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union darstellen.

Auch das Verhältnis zu Deutschland hat aus britischer Sicht erstmals seit vielen Jahrzehnten wieder eine ähnlich bedeutende Stellung, wie es sie bis ins 19. Jahrhundert ganz selbstverständlich einnahm. Zugleich hat der Brexit alles in eine neue Richtung gelenkt.

Asymmetrie und Klischees

Die Beziehungen zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich, und besonders zu dessen dominanter Nation England, waren im 20. Jahrhundert massiv überschattet von den Weltkriegen und, was Zuneigung und Interesse anging, spätestens seit 1945 von Asymmetrie und Klischees geprägt.

Auf britischer Seite waren die Weltgeschichte bestimmenden Siege erst über Kaiser-, dann über Hitlerdeutschland ein prägender Bestandteil des Selbstverständnisses, mit dem zum Teil die schwindende internationale Bedeutung nach dem Ende des Empire ausgeglichen wurde.

Die berüchtigte "Achtung! Surrender!"-Titelseite von 1996, auf der der Daily Mirror die Nationalspieler Paul Gascoigne und Stuart Pearce vor dem EM-Halbfinale mit Stahlhelmen abbildete, war ein besonders krasses Beispiel. Neun Jahre zuvor hatten die Sun und der Kölner Express für den einigermaßen lustig gemeinten "Towel War" Handtücher produziert, mit denen ihre Leser sich auf Mallorca frühzeitig ihre Liegestühle sichern sollten.

Auf deutscher Seite handelte es sich nach 1945 in der Regel meist eher um unerwiderte Liebe. Wer einmal gesehen hat, wie viele schwarz-rot-goldene Flaggen alljährlich bei der "Last Night of the Proms" geschwenkt werden, der weiß, wie groß die Sehnsucht vieler Deutscher nach einer glamourösen Zweitnationalität war, die sie auf den Britischen Inseln stillten.

Das liegt vor allem am Erfolg der englischen Sprache und Popkultur, aber auch an der deutschen Royal-Besessenheit oder an den keltischen Traditionen Schottlands und (Nord-)Irlands, in denen mancher Deutsche gerne ein vom Missbrauch der Nazis unbeflecktes Ersatzgermanentum sucht.

Detailansicht öffnen Der Ahnherr: Englands King George I. (1660 - 1727) aus dem Hause Hannover. (Foto: imago stock/imago/United Archives Internatio)

Will man jedoch einen Einblick in die Vielfalt und Tiefe der gegenseitigen Durchdringung vor 1914 erlangen, kann man sich natürlich dem Haus Hannover zuwenden, dessen Angehörige und Nachfahren seit der Thronbesteigung Georg I. 1714 die englischen Monarchen stellen. Prinz Charles erinnerte jüngst bei seiner Rede zum Volkstrauertag in Berlin (auf Deutsch) daran, dass "die Verbindungen zwischen der britischen und der deutschen Bevölkerung mindestens bis ins Römische Reich" zurückreichten.

Alternativ kann man eine kleine Tour durchs Rheinland machen. Hier scheinen auf einem kurzen Flussabschnitt, den man an einem Tag gemütlich mit einem Musikdampfer abfahren kann, dicht an dicht Momente gemeinsamer Geschichte auf.

Die Reise könnte in Düsseldorf beginnen, wo 1515 Anna von Kleve geboren wurde, die vierte Ehefrau des englischen Königs Heinrich VIII. - die Ehe wurde annulliert, weil Anna dem Monarchen nicht hübsch genug war; dafür lebte sie länger als jede andere seiner sechs Frauen. Stromaufwärts gelangt man nach Köln. Dessen Erzbischof Adolf sorgte 1194 mit transkontinentaler Diplomatie dafür, dass der englische König Richard Löwenherz freikam, nachdem der österreichische Herzog Leopold ihn während dessen Heimkehr vom Kreuzzug gefangengenommen hatte.

Noch weiter südlich, in Bad Godesberg, traf 1938 ein Namensvetter des Kölner Bischofs, Adolf Hitler, im Rheinhotel Dreesen mit dem britischen Premier Neville Chamberlain zusammen und handelte das "Münchner Abkommen" über die Abspaltung des Sudetenlandes von der Tschechoslowakei aus, der Gipfel der letztlich erfolglosen britischen Appeasement-Politik gegenüber Nazideutschland in den Dreißigerjahren.

Direkt gegenüber schließlich, am rechten Rheinufer, erhebt sich der Drachenfels, den der englische Maler William Turner im Jahre 1817 mehrmals skizzierte und später in zahlreichen Gemälden verarbeitete. Turner - er hatte vor seiner Deutschlandreise übrigens auch Waterloo einen Besuch abgestattet - gehörte damit zu den englischen Mitbegründern der Rheinromantik, ebenso wie sein Zeitgenosse Lord Byron. Dessen Versepos "Childe Harold" erschien 1818. Eine Passage besingt den "Burgberg Drachenfels", "der über dem gewund'nen Rhein" throne, "die breite Brust von Wassern schwillt / an Ufern hin, bekränzt vom Wein ... und Städten, die an jeder Bucht / schimmern im hellen Sonnenschein."

Detailansicht öffnen "An Ufern hin, bekränzt vom Wein": Die Lorelei, hier im Gemälde von William Turner (1817), wurde zum Inbegriff englischer Rheinromantik. (Foto: All mauritius images/mauritius images / SuperStock)

Das war das Bild Deutschlands, das die englische Fantasie im 19. Jahrhundert über weite Strecken mitprägte. Ein verklärtes Märchenbild, bestätigt und verstärkt durch die heimeligen Weihnachtstraditionen, die durch die Heirat Prinz Alberts von Sachsen-Coburg und Gotha mit Königin Viktoria auf den Britischen Inseln Einzug hielten. (Die Windsors feiern übrigens bis heute Weihnachten deutscher Tradition gemäß an Heiligabend, während ihre Untertanen brav bis zum 25. Dezember warten.) Eine Burgenromantik, wie sie umgekehrt bis heute in den Britannien-Klischees in deutschen Köpfen mitschwingt.

Von Romantik ist das politische Verhältnis beider Staaten derzeit nicht geprägt, aber von hohen Erwartungen. Für den Zustand der Beziehungen steht der Name eines jener von Byron beschriebenen, im Sonnenschein schimmernden Orte am Fuße des Drachenfelsens: Königswinter.

Nach ihm ist die "Königswinter-Konferenz" benannt, die 1950 gegründet wurde, um das deutsch-britische Verhältnis nach dem Krieg wieder auf eine festere Basis zu stellen. Alljährlich nehmen rund 80 deutsche und britische Politiker, Diplomaten, Geschäftsleute, Wissenschaftler und Journalisten daran teil. Sie war stets ein guter Indikator für den Zustand der deutsch-britischen Beziehungen.

Besonders nach dem Beitritt Großbritanniens zur Europäischen Gemeinschaft waren die Briten für Deutschland oft ein willkommenes Gegengewicht zu den protektionistischen Tendenzen der Franzosen. Für die Briten war diese Beziehung zwar nie so bedeutend wie die sogenannte "Special Relationship" zu den Vereinigten Staaten, aber doch eine feste Größe. Vor allem aber gab es auf deutscher wie auf britischer Seite stets Menschen, die betonten, dass beide als wichtige europäische Mächte zusammengehörten.

Die geschwächten Säulen einer Demokratie

Derartige Gefühle wurden in diesem Jahr von den Emissären der Johnson-Regierung empfindlich gestört. Die britische Gruppe zerfiel in zwei Lager. Auf einen Seite jene, die sich, wie etwa der Schotte Lord Kerr, seit Jahrzehnten als Gralshüter einer engen deutsch-britischen Verzahnung verstanden.

Auf der anderen die Vertreter des Johnson-Lagers, dessen autokratisches Gebaren daheim die Säulen der ältesten parlamentarischen Demokratie der Welt zusehends schwächt. Ihnen lag offenkundig wenig an der Aufrechterhaltung über lange Zeit etablierter Verbindungen. Vizepremier Michael Gove setzte zur Empörung mancher Teilnehmer bei seinem Königswinter-Beitrag den Brexit mit der deutsche Wiedervereinigung gleich: als Befreiungsschlag, in diesem Fall aus der vermeintlichen Unfreiheit der EU.

Goves historischer Vergleich war ähnlich gewagt wie der Boris Johnsons in seinem Mail-Artikel über die "Armeen der Wissenschaft". Aber er war, freilich anders als von Gove intendiert, gar nicht so verfehlt. Jahrzehntelang hatten die Briten es mit einem gespaltenen Deutschland zu tun - einem Westteil, der Bündnispartner, und einem Ostteil, der Mitglied des feindlichen Warschauer Paktes war. Heute ist es Großbritannien, das politisch gespalten ist.

Unversöhnlich wie nie stehen sich die Brexit-Befürworter, deren radikalste Vertreter mittlerweile in der Regierung vollkommen die Kontrolle übernommen haben, und Brexit-Gegner gegenüber. Diesen Riss zu heilen wird Jahrzehnte dauern. Politisch sind die Britischen Inseln bald aus EU-Sicht ein Drittstaat, und was dies logistisch und wirtschaftlich bedeutet, zeichnet sich zwar ab, wird sich in seiner vollen Ausprägung aber erst vom kommenden Jahr an zeigen.

Die Erwartungen der Briten beiderseits des Brexit-Grabens an Deutschland sind gleichermaßen gewaltig. Die Brexiteers werden bis zuletzt hoffen, dass die deutsche Autoindustrie herbeiprescht - ähnlich wie Blücher bei Waterloo - und so viel Druck auf Angela Merkel ausübt, dass sie einknickt und der EU ein maßgeschneidertes Abkommen mit den Briten diktiert.

Ähnlich hoffnungsvoll ist die Sicht von EU-Befürwortern wie dem englischen Journalisten John Kampfner, der in seinem Buch "Why the Germans do it better" Deutschland jeder Hinsicht als Vorbild zeichnet.

Eine Erfolgsgeschichte namens Deutschland

Der Bundesrepublik wird künftig eine wichtige Rolle als Mittler zwischen EU und Briten zukommen. Und das nicht allein, weil sie das wirtschaftlich bedeutendste Land des Blocks ist. Auch nicht nur deshalb, weil seit dem EU-Referendum im Juni 2016 mehr als 31 000 Briten die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben - einschließlich bemerkenswert vieler Nachfahren von deutschen Juden, die vor dem Holocaust auf die Insel geflohen waren.

Ausschlaggebend ist paradoxerweise die staatliche Konsolidierung der Bundesrepublik nach der Wiedervereinigung, der Boris Johnsons Vorgängerin Margaret Thatcher so viel Misstrauen entgegengebracht hatte und mit deren historischem Gepäck sich viele Deutsche so schwertun, dass sie ihre patriotischen Sehnsüchte lieber auslagern - zum Beispiel, indem sie bei den Proms "Rule Britannia" mitschmettern.

In der als Erfolgsgeschichte wahrgenommenen Entwicklung Deutschlands nach dem Fall der Mauer sieht die britische Regierung nun ein Vorbild für die Entwicklung des Vereinigten Königreiches nach dem Brexit. Sie strebt offenkundig direkte, bilaterale Beziehungen zur Bundesrepublik an, unter Umgehung der EU.

Ein solches Arrangement ist natürlich völlig unrealistisch. Deutschland wird seine neu gewonnene Bedeutung nutzen und jedes Mal, wenn Westminster direkte Kanäle nach Berlin zu öffnen versucht, seine feste Verankerung in der europäischen Staatengemeinschaft betonen müssen.

In ähnlichem Maße, in dem man sich hierzulande im Lichte des Brexit von manch lieb gewonnenem positiven Stereotyp verabschieden wird - dem der immer pragmatischen, gemäßigten, fairen und nach den Regeln spielenden Briten etwa -, scheinen sich auf der Insel langsam die "Two World Wars and One World Cup"- Nachkriegsklischees aufzulösen. Was an ihre Stelle tritt, wird die Zukunft Europas entscheidend mitbestimmen.