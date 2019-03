11. März 2019, 18:50 Uhr Brexit Eine Art Wunschprogramm

Für die britische Premierministerin Theresa May sah die Lage bis Montagmittag katastrophal aus. Dann wurde sie unübersichtlich: Es gebe Bewegung, hieß es, aber in welche Richtung?

Vor der neuen Abstimmung im Unterhaus über den EU-Austrittsvertrag grassiert in London das Chaos. Der Premierministerin Theresa May droht erneut eine krachende Niederlage.

Von Cathrin Kahlweit , London

Ganz Großbritannien starrte am Montag auf die berühmte Tür von Downing Street Number 10: Wer ging hinein, wer blieb wie lange? Der Brexitminister wurde gesichtet, ein einflussreicher Tory-Abgeordneter, zahlreiche Berater. Derweil wurden im Regierungssitz intensive, fast möchte man sagen panische Überlegungen darüber angestellt, wie die Abstimmung über den EU-Austrittsvertrag, die an diesem Dienstag im Unterhaus ansteht, noch zu retten sei. Bis zur letzten Minute hatte May darauf gesetzt, dass die EU-Kommission angesichts einer drohenden Ablehnung des Vertrags, den Brüssel schließlich mit ausgehandelt hatte, ein Angebot unterbreiten würde, welches die May-Kritiker, die den Vertrag als Kotau vor Brüssel betrachten, umstimmen würde. Aber das blieb - bis auf Weiteres - aus.

Bis zum Mittag sah die Lage für May deshalb katastrophal aus. Gerüchte machten die Runde, sie würde, wie schon einmal im Dezember, die Abstimmung in letzter Minute absagen. Die Twitter-Accounts wütender Abgeordneter quollen über, das könne sie nicht machen, sie stehe dem Parlament im Wort, dann kam aus der Downing Street die Nachricht: Doch, die Abstimmung findet statt. Aber worüber würden die Abgeordneten entscheiden? Über eben den Austrittsvertrag, den sie Mitte Januar schon einmal abgelehnt hatten?

Neue Gerüchte machten die Runde: May habe vor, nicht über den vorliegenden, realen Vertrag abstimmen zu lassen, sondern über einen fiktiven Text, in dem stehe, wie sich die britische Regierung den Plan für Nordirland vorstellt, an dem die Zustimmung zahlreicher Abgeordneter hängt. London will eine Auffanglösung, nach der Nordirland bis zur Aushandlung eines künftigen Freihandelsvertrags mit Brüssel im Binnenmarkt bleibt, zeitlich befristen. Die EU lehnt das ab. Trotzdem solle aber, verlautete aus Whitehall, über eine Art Wunschprogramm abgestimmt werden - um der EU zu zeigen, welcher Vertrag mehrheitsfähig wäre, sollte sich Brüssel endlich konzessionsbereit zeigen.

Aber auch das war dann am mittleren Nachmittag Makulatur. Wieder neue Informationen kursierten: May habe mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker telefoniert und plane, am Abend nach Straßburg zu fliegen, um diesen dort zu treffen. Es gebe Bewegung, wurde gemunkelt, aber niemand wusste, in welche Richtung. Ein Tweet aus Irland hatte Beobachter wie Abgeordnete aufgeschreckt: Der irische Außenminister Simon Coveney habe bestätigt, hieß es, dass May nach Straßburg komme, um dem Deal, wenn möglich, den letzten Schliff zu geben.

Eine Stunde später: Kommando zurück, Mays Reise sei nicht bestätigt, hieß es in London, denn es gebe noch massiven Klärungsbedarf zwischen Brüssel und London. Die britische Regierung, berichteten Insider, plane nämlich, dem EU-Austrittsvertrag einen Brief, eine Art Letter of Intent, beizufügen; was darin stehen soll, lässt sich nur vermuten: Um die kritischen Abgeordneten im Unterhaus zu einem Ja zu bewegen, dürfte London versichern, dass man an dem Recht auf einen einseitigen Ausstieg aus dem Backstop festhalte. Aber diese Überlegung, korrigierte umgehend der gut informierte irische Journalist Tony Connelly, habe in Brüssel einen hysterisches Schluckauf verursacht. Man werde der Veröffentlichung einer solchen einseitigen Erklärung nur zustimmen, wenn sie keine "radikale Verirrung" darstelle; das Thema sei hochsensibel und das Zustandekommen eines Trips von May nach Straßburg hänge davon ab, ob der Inhalt tragbar sei.

Bis Redaktionsschluss blieb die Lage unübersichtlich. Eigentlich hatte May am Montagnachmittag um sechzehn Uhr eine Erklärung im Unterhaus abgeben wollen. Ob es stattdessen eine aktuelle Fragestunde geben würde - selbst das war zum Schluss unklar.