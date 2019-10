Großbritannien und die Europäische Union haben einen Austrittsvertrag ausgehandelt - und können doch nicht sicher sein, dass er ratifiziert wird. In einem letzten Kraftakt nach Tagen intensiver Verhandlungen hatten Teams aus Brüssel und London am Donnerstag wenige Stunden vor Beginn des EU-Gipfels letzte Streitpunkte ausgeräumt. Am Morgen twitterte Boris Johnson dann: "Wir haben einen großartigen neuen Deal. Nun sollte das Parlament am Samstag für den Brexit stimmen." Der scheidende Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, schrieb: "Wo ein Wille ist, ist auch ein Deal - wir haben einen."

Am Abend nahmen die EU-Staats- und Regierungschefs das Abkommen einstimmig an.

Zuvor hielt EU-Chefunterhändler Michel Barnier eine Pressekonferenz in Brüssel, auf der er bestätigte, was Johnson verkündet hatte: Vor allem die kritischen Fragen rund um eine Lösung für Nordirland seien geklärt worden. So werde eine harte Grenze auf der irischen Insel verhindert, die den Frieden in der ehemaligen Bürgerkriegsregion gefährden würde. Auch die bis zuletzt umstrittenen Zollfragen sowie Fragen bei der Mehrwertsteuer in Irland wurden geklärt. Zudem habe Großbritannien zugesichert, sich auch in Zukunft an den in der EU geltenden Standards bei Verbraucherschutz und Produktstandards zu orientieren.

Juncker sagte am Nachmittag eine Stunde vor Beginn des EU-Gipfels: "Ich freue mich über den Deal, aber ich bin traurig über den Brexit." Bei einem Auftritt mit Johnson äußerte Juncker die Hoffnung, dass eine Verschiebung des bislang vorgesehenen Austrittsdatums 31. Oktober "nicht nötig" sein werde. Dafür müssten aber das Europaparlament ebenso wie das Unterhaus in London der Einigung zustimmen. Er kündigte an, dass die EU direkt nach Verabschiedung des Deals mit London über die künftigen Beziehungen verhandeln wolle. Dem Vernehmen nach soll Barnier die Gespräche für die EU führen.

Kanzlerin Merkel ist die Erleichterung über die Einigung anzusehen

Johnson nannte die Einigung "fair und vernünftig" und forderte die Abgeordneten in London auf, in der Sondersitzung am Samstag mit "Ja" zu votieren. Allerdings könnte es mit der Zustimmung für den Vertrag im Unterhaus sehr knapp werden. Der letzte Deal, den Johnsons Vorgängerin Theresa May mit Brüssel ausgehandelt hatte, war im britischen Parlament auf breite Ablehnung gestoßen, und auch jetzt ist es durchaus möglich, dass ein paar Stimmen fehlen könnten. Der Premier hat versichert, er werde, sollte der Deal nicht durchgehen, in Brüssel nicht um eine weitere Verschiebung des Austrittsdatums bitten.

Nach jetziger Planung tritt Großbritannien am 31. Oktober aus der EU aus. Allerdings steht der Ankündigung des britischen Premiers ein Gesetz entgegen, mit dem die Unterhaus-Abgeordneten Johnson zwingen können, eine Verschiebung zu beantragen. Downing Street weigerte sich, dazu Stellung zu nehmen. Aus Brüssel verlautete derweil, sollte das Unterhaus Nein sagen und etwa eine Verlängerung oder ein Referendum beschließen, werde es an den EU-27 sein, diese zu gewähren. Es sei davon auszugehen, dass dies, trotz Junckers Einlassung, positiv beschieden würde.

Johnson hatte am Donnerstagmorgen überraschend einen Deal verkündet, obwohl er die nordirische DUP nicht überzeugen konnte; damit fehlen ihm im Unterhaus zehn Stimmen. Die DUP hatte erklärt, das ausgehandelte Nordirland-Protokoll schade der Wirtschaft und beschädige das Karfreitagsabkommen; deshalb lehne man den Deal ab. Offenbar hatte sich der Premier entschieden, die Verhandlungen mit Brüssel trotzdem für beendet zu erklären. Zahlreiche Brexit-kritische Abgeordnete kündigten an, sie würden mit Ja stimmen, um das leidige Kapitel zu beenden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war die Erleichterung über den Durchbruch bei ihrer Ankunft beim EU-Gipfel in Brüssel anzusehen. Bei dem Treffen stünden viele Themen auf der Agenda, die "Nachricht des Tages" sei aber, dass es gelungen sei, ein Abkommen abzuschließen. Das würde zwar noch geprüft, "aber natürlich kennen wir weite Teile dieses Abkommens schon", sagte sie am Nachmittag in Brüssel. Die EU habe gezeigt, "dass die 27 zusammenbleiben". Dass auch Irland mit der Lösung zufrieden sei, "ist für mich ein ganz glückliches Zeichen".

Auch andere Staats- und Regierungschefs wie der irische Premier Leo Varadkar oder Frankreichs Präsident Emmanuel Macron lobten das Abkommen. Es gab aber auch zurückhaltendere Reaktionen: Er freue sich zwar, dass es einen Deal gebe, "aber das ist nicht das erste Mal", warnte der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel mit Verweis auf frühere Deals, die dann im britischen Parlament gescheitert waren.

Nach den Beratungen über den Brexit wollten die Staats- und Regierungschefs am Abend auch über den türkischen Angriff auf Syrien und die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien diskutieren, die vor allem Frankreich blockiert.