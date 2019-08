15. August 2019, 09:19 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Anna Ernst

Was wichtig ist

Corbyn sucht nach Verbündeten, um Johnson zu stürzen. Nach dem britischen Parlamentssprecher geht nun auch Labour-Chef Corbyn in die Offensive. Er präsentiert einen Vier-Punkte-Plan, mit dem der Premierminister gestürzt werden und der Brexit geregelt ablaufen soll. Mehr dazu

Trump will Situation in Hongkong durch persönliches Treffen mit Xi lösen. Der US-Präsident mischt sich in die Proteste ein. Er glaubt, dass der chinesische Präsident die Situation "human" lösen kann. Und knüpft das an Gespräche im Handelsstreit. Zur Nachricht

Angst vor Rezession lässt US-Börsen einknicken. Der Handelskrieg mit China, schwächelnde Anleihenmärkte und weltweit durchwachsene Konjunkturdaten treiben die Kurse in den USA nach unten. Auch der Dax gibt nach. Zur Meldung

Höhere Bußgelder für Verkehrssünder. Verkehrsminister Scheuer plant eine Reform der Straßenverkehrsordnung. Wer keine Rettungsgasse bildet, soll einem Medienbericht zufolge künftig bis zu 320 Euro zahlen müssen. Das Parken in zweiter Reihe sowie auf Geh- und Radwegen soll künftig bis zu 100 Euro Strafe kosten. Bisher sind es 15 bis 30 Euro. Zur Meldung

Forscher finden Mikroplastik im Schnee. Selbst auf einsamen Eisschollen sind Tausende Kunststoffteilchen je Liter Schnee nachweisbar. Herausgefunden haben das Forscher des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Die Überreste von Plastikmüll werden ihrer Studie zufolge in der Atmosphäre über die ganze Welt verbreitet. Von Kathrin Zinkant

Was wichtig wird

Großer Zapfenstreich für Ursula von der Leyen. Die ehemalige Verteidigungsministerin wechselt nach Brüssel und wird Präsidentin der EU-Kommission. Zum Abschied wünscht sie sich von der Bundeswehr drei Stücke vom Stabsmusikkorps - unter anderem "Wind of Change". Ein Anruf bei Hans Orterer, der den Marsch vermisst. Von Martin Zips

Rot-Grün-Rot in Bremen vor dem Start. Rund zweieinhalb Monate nach der Landtagswahl entscheidet die Bürgerschaft über die neue Landesregierung. Die Wahl eines rot-grün-roten Senats mit dem Sozialdemokraten Andreas Bovenschulte an der Spitze gilt als sicher. SPD, Grüne und Linke verfügen in der 84 Abgeordnete zählenden Bürgerschaft über eine Mehrheit von sechs Stimmen.

Frühstücksflocke

Kopfüber ins Wurmloch. An der irischen Atlantikküste ist es zu kalt zum Baden? Das sehen die Iren anders - und steigen anschließend zum Aufwärmen in ein Whiskeyfass. Dort sitzt man im erwärmten Salzwasser zwischen Sägetang. Die Fässer stehen im wöchentlichen Wechsel an verschiedenen Orten der Süd- oder Westküste Irlands, immer mit Meerblick. Von Evelyn Pschak